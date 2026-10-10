Bí thư Tỉnh uỷ Quản Minh Cường gặp mặt, giao lưu với cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Hạ Long: Bồi dưỡng tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho sinh viên

Ngày 10/10, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, đã gặp mặt, giao lưu với cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hạ Long. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo thầy cô giáo, sinh viên Trường Đại học Hạ Long.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, gặp mặt, giao lưu với cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hạ Long.

Năm 2026, quy mô đào tạo của Trường Đại học Hạ Long vượt 12.000 học viên, sinh viên. Nhà trường hiện đang đào tạo 26 ngành trình độ đại học và 3 ngành trình độ thạc sĩ. Hệ thống ngành đào tạo tiếp tục được mở rộng theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực; chất lượng đào tạo tiếp tục được khẳng định khi khóa học 2022-2026 có 88,8% sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học đạt loại Khá trở lên, trong đó loại Giỏi và Xuất sắc chiếm trên 23,1%.

Giảng viên Trường Đại học Hạ Long đặt câu hỏi với đồng chí Bí thư Thành ủy.

Những kết quả đạt được khẳng định bước chuyển tích cực của Trường Đại học Hạ Long trong nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương, khu vực. Đồng thời tạo nền tảng để Nhà trường tiếp tục phát triển theo định hướng tự chủ, hội nhập, từng bước trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và đất nước trong giai đoạn mới.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đặt câu hỏi với đồng chí Bí thư Thành ủy.

Sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Hạ Long đặt câu hỏi với đồng chí Bí thư Thành ủy.

Tại chương trình gặp mặt, giao lưu, giảng viên, sinh viên nhà trường đã trao đổi, đề xuất với đồng chí Bí thư Thành ủy một số vấn đề về cơ hội việc làm cũng như điều kiện sinh sống, ổn định lâu dài tại Quảng Ninh. Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viên, sinh viên cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến chính sách đãi ngộ, hỗ trợ trong giáo dục, đào tạo và định hướng thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đến thăm Trường quay ảo.

Trao đổi, giải đáp những vấn đề được giảng viên, sinh viên quan tâm, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới đòi hỏi nguồn nhân lực ngày càng cao về chất lượng, có tri thức, kỹ năng và khả năng thích ứng với yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, cùng với việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thành phố luôn quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, tạo điều kiện để người học phát huy năng lực, tìm kiếm việc làm và gắn bó lâu dài với địa phương.

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Thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, định hướng phát triển thời gian tới cùng các cơ chế, chính sách dành cho giáo dục, đồng chí khẳng định, nguồn nhân lực trẻ có tri thức, năng lực và khát vọng cống hiến là một trong những động lực quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của thành phố. Trong đó, sinh viên Trường Đại học Hạ Long chính là một trong những lực lượng góp phần tạo dựng tương lai của thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ ﻿trò chuyện với học sinh Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt.

Từ những câu chuyện gần gũi, những chia sẻ thẳng thắn và gợi mở, đồng chí Bí thư Thành ủy gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên Trường Đại học Hạ Long. Đồng chí mong muốn mỗi sinh viên chủ động học tập, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp; nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mà thực tiễn phát triển đặt ra. Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, đồng chí mong muốn các thầy, cô luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, có tâm huyết với nghề và tinh thần trách nhiệm cao; đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần đào tạo những thế hệ công dân có tri thức, lý tưởng và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Đồng chí Bí thư Thành ủy dự tiết học Toán Tiếng anh của Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm.

Những chia sẻ tâm huyết, định hướng của đồng chí Bí thư Thành ủy không chỉ giải đáp những băn khoăn của giảng viên, sinh viên nhà trường mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Qua đó, từng bước xây dựng Trường Đại học Hạ Long trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo có uy tín; là địa chỉ đào tạo tin cậy, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự phát triển của thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy trò chuyện, dự các tiết học cùng với thầy và trò Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm

Cũng trong chiều nay, đến thăm một số khoa, đơn vị và trò chuyện với giảng viên, sinh viên, học sinh Trường Đại học Hạ Long, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới hơn nữa chương trình đào tạo, gắn với nhu cầu thực tế và các nhiệm vụ chính trị chung của địa phương; chú trọng phát triển một số ngành, lĩnh vực là lợi thế của trường. Đồng thời, gắn đào tạo chuyên môn với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống. Qua đó, khơi dậy khát vọng cống hiến và niềm tự hào về nhà trường trong mỗi học sinh, sinh viên.

Đồng chí Bí thư Thành ủy ghi sổ lưu niệm nhà trường.

Đối với Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm – cơ sở dự kiến được lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Trong bối cảnh thành phố Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và yêu cầu cao hơn, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng là một trong những yếu tố then chốt, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Đồng chí mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương cũng như giáo dục nghệ thuật, thể chất, ngoại ngữ. Mỗi thầy, cô giáo không ngừng trau dồi chuyên môn, giữ vững tâm huyết, trách nhiệm với nghề, góp phần bồi dưỡng những thế hệ học sinh phát triển cả về trí tuệ, thể chất và lý tưởng cách mạng