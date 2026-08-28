Tặng quà động viên học sinh khó khăn dịp đầu năm học mới

Chiều 28/8, Hội Chữ Thập đỏ Quảng Ninh tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” nhân dịp đầu năm học mới 2026-2027. Đây là một trong những nội dung trọng tâm chương trình công tác Hội và phong trào Chữ Thập đỏ năm 2026, gắn với triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Các em học sinh khuyết tật và mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu theo chương trình "Cùng em tới trường".

Tại chương trình, 21 em học sinh khuyết tật và mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận kinh phí đỡ đầu theo năm học, mức hỗ trợ từ 6-12 triệu đồng/em/năm, điều chỉnh theo từng trường hợp cụ thể.

Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh trao tặng quà cho các em học sinh khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh cũng đã trao 30 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn; trao 14 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) cho các em học sinh, sinh viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ của đơn vị tài trợ.

Ngoài trao kinh phí hỗ trợ, Hội còn trao tặng mỗi em một phần quà bằng hiện vật, trị giá 200.000 đồng/phần quà. Kinh phí thực hiện từ nguồn Ngân sách tỉnh theo quy định và các nguồn huy động xã hội hóa của Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh.

Các phần quà được ưu tiên dành cho các em học sinh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo và các em thuộc diện khuyết tật nặng, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Qua đó nhằm động viên, cổ vũ tinh thần nỗ lực học tập của các em trước thềm năm học mới.