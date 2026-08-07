Đại học Hạ Long vinh danh sinh viên xuất sắc và trao quyết định tuyển dụng của doanh nghiệp

Chiều 7/8, Trường Đại học Hạ Long tổ chức chương trình "Nhà trường - Doanh nghiệp - Người học: Đồng hành kiến tạo tương lai", đồng thời vinh danh sinh viên xuất sắc, trao học bổng sau đại học và kết nối tuyển dụng với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Lãnh đạo Trường ĐH Hạ Long khen thưởng cho các sinh viên tiêu biểu toàn khóa.

Theo kết quả xét tốt nghiệp tháng 7/2026, nhà trường có gần 1.400 học sinh, sinh viên được công nhận tốt nghiệp. Trong đó, trình độ đại học có trên 88% sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc chiếm trên 23%.

Dự kiến trong đợt xét tốt nghiệp tiếp theo vào tháng 10/2026, tổng số sinh viên tốt nghiệp đúng hạn sẽ đạt trên 90%. Kết quả trên cho thấy, chất lượng đào tạo của Trường ĐH Hạ Long tiếp tục được duy trì ổn định; quá trình đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và công tác hỗ trợ người học trong toàn khóa ngày càng phát huy hiệu quả.

Lãnh đạo Trường ĐH Hạ Long trao học bổng đầu vào thạc sĩ cho sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi.

Lãnh đạo Trường ĐH Hạ Long trao chứng nhận hợp tác với các doanh nghiệp.

Trường ĐH Hạ Long cũng đã dành 300 suất học bổng với kinh phí gần 5 tỷ đồng cho các tân cử nhân có nguyện vọng tiếp tục theo học chương trình văn bằng 2 và thạc sĩ tại nhà trường. Đây không chỉ là nguồn động viên thiết thực mà còn thể hiện cam kết của nhà trường trong việc khuyến khích học tập suốt đời, tạo điều kiện để người học tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn và góp phần phát triển nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Nhằm ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các sinh viên trong suốt quá trình học tập và rèn luyện, tại chương trình, Trường ĐH Hạ Long đã tổ chức vinh danh 221 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc, trong đó có 18 sinh viên tiêu biểu toàn khóa với thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và tích cực trong công tác đoàn thể, phục vụ cộng đồng.

Đại diện các doanh nghiệp trao quyết định tuyển dụng cho các sinh viên của trường.

Đại diện Công ty CP Phát triển nghề nghiệp tuổi trẻ Việt trao quà cho 16 thủ khoa tốt nghiệp năm 2026, trong đó có sinh viên đã may mắn được trao tặng xe máy điện và máy tính xách tay.

Đặc biệt, tại chương trình đã diễn ra hoạt động kết nối tuyển dụng giữa doanh nghiệp và sinh viên khi có 28 doanh nghiệp đã trao quyết định tuyển dụng cho 122 sinh viên, thuộc các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, kinh tế, công nghệ thông tin, ngoại ngữ... Qua đó, không chỉ mở ra cơ hội việc làm sớm cho người học mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình đào tạo gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đây cũng là sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp đối với chất lượng đào tạo của Trường Đại học Hạ Long, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và khu vực.