Trao học bổng cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn Trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hà Lầm

Sáng 13/9, tại phường Hà Lầm, Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức trao học bổng đỡ đầu cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Em Nguyễn Minh Quang (18 tuổi, khu Cao Thắng 8, phường Hà Lầm), là tân sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bố Quang mất cách đây 2 năm, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, không có việc làm và thu nhập ổn định. Từ năm 2024, Câu lạc bộ Thiện nguyện Nhân Tâm Hạ Long đã nhận hỗ trợ, đồng hành cùng Quang trong học tập và rèn luyện.

Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh Lãnh Thế Vinh trao bảng ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho bà Nguyễn Thị Hải Hậu, Giám đốc Nha khoa Nụ Cười Việt, người nhận đỡ đầu em Nguyễn Minh Quang trong những năm học đại học, và đại diện CLB Thiện nguyện Nhân Tâm Hạ Long.

Vượt lên hoàn cảnh, Quang luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập, nhiều năm đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em trúng tuyển Trường Đại học Mở Hà Nội.

Nhằm tiếp thêm động lực để em Nguyễn Minh Quang vững bước trên giảng đường đại học, Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh đã kết nối bà Nguyễn Thị Hải Hậu, Giám đốc Nha khoa Nụ cười Việt (phường Hồng Gai), nhận đỡ đầu và trao học bổng cho em trong 4 năm đại học với tổng số tiền 48 triệu đồng (mỗi năm 12 triệu đồng). Đồng thời, Câu lạc bộ Thiện nguyện Nhân Tâm Hạ Long cũng trao quà và tiền hỗ trợ em Nguyễn Minh Quang với tổng trị giá gần 7 triệu đồng.

Sự chung tay của Hội Khuyến học thành phố và các nhà hảo tâm là nguồn động viên thiết thực, giúp sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thêm nghị lực, yên tâm học tập, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.