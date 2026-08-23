Nâng cao chất lượng trải nghiệm học tập và năng lực nghề nghiệp của sinh viên

Công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được Trường Đại học Hạ Long triển khai chu đáo, trang trọng, bảo đảm an toàn, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm của tập thể sư phạm. Khai giảng năm học 2026-2027 không chỉ là dịp đánh dấu khởi đầu một năm học mới với nhiều cơ hội và thách thức, mà còn là ngày hội lớn để chào đón các tân sinh viên, truyền cảm hứng về sứ mệnh, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của nhà trường. Nhân dịp này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

- Xin ông cho biết, trong năm học vừa qua Trường Đại học Hạ Long đã đạt được những thành tựu nổi bật gì?

Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long.

+ Năm học 2025-2026 đánh dấu nhiều kết quả quan trọng của Trường Đại học Hạ Long trên các phương diện đào tạo, đảm bảo chất lượng và phát triển nhà trường. Quy mô, cơ cấu ngành đào tạo tiếp tục được mở rộng (lần đầu tiên quy mô đào tạo vượt trên 10.000 học sinh, sinh viên). Năm 2026, nhà trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho người học của 16 ngành đại học và 3 ngành thạc sĩ, trong đó có khóa thạc sĩ đầu tiên của trường; đồng thời tuyển sinh 25 ngành trình độ đại học và 3 ngành trình độ thạc sĩ. Năm 2026, nhà trường bắt đầu tự chủ 100% chi thường xuyên.

Một dấu mốc quan trọng là Trường Đại học Hạ Long hoàn thành đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 2. Đây không chỉ là hoạt động kiểm định, mà còn là dịp để nhà trường nhìn nhận toàn diện kết quả của một chu kỳ phát triển, xác định những vấn đề cần tiếp tục cải tiến về quản trị, chương trình đào tạo, đội ngũ, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và phục vụ người học.

Cùng với đó, chất lượng và hiệu quả đào tạo tiếp tục được khẳng định qua việc tăng cường gắn kết đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, sự đồng hành của doanh nghiệp và những tín hiệu tích cực về việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Những kết quả đó tạo nền tảng để nhà trường bước vào năm học mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Sinh viên ngành maketting thuộc bộ môn kinh tế luật Trường Đại học Hạ Long thảo luận trong học tập.

- Ông có thể cho biết vài nét khái quát về công tác chuẩn bị cho năm học mới của Trường Đại học Hạ Long?

+ Trên nền tảng kết quả năm học vừa qua, Trường Đại học Hạ Long xác định năm học 2026-2027 là năm tiếp tục mở rộng quy mô gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ chương trình đào tạo, đội ngũ, cơ sở vật chất, đến các điều kiện phục vụ người học. Nhà trường tiếp nhận lại cơ sở Bãi Cháy từ Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (nay là Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu) và sẽ đưa vào khai thác, sử dụng từ năm học 2026-2027.

Nhà trường tiếp tục rà soát, cập nhật các chương trình đào tạo theo quy định mới và yêu cầu của thị trường lao động; chuẩn bị đội ngũ giảng viên phù hợp với quy mô, cơ cấu ngành nghề; củng cố phòng học, phòng thực hành, hệ thống công nghệ và các điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập. Đồng thời, các đơn vị đang chuẩn bị tốt điều kiện để đón sinh viên khóa mới, tổ chức học tập, sinh hoạt và hỗ trợ người học sớm thích nghi với môi trường đại học. Mục tiêu không chỉ là bảo đảm các điều kiện để bắt đầu năm học mới, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng trải nghiệm học tập và phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên.

- Nét mới trong công tác tuyển sinh năm nay là gì, thưa ông?

+ Nét đáng chú ý trong tuyển sinh năm học 2026-2027 là quy mô và cơ cấu ngành đào tạo của nhà trường tiếp tục được mở rộng. Năm nay, Trường Đại học Hạ Long tuyển sinh 25 ngành trình độ đại học và 3 ngành trình độ thạc sĩ, thuộc 6 lĩnh vực đào tạo (du lịch - dịch vụ, kinh tế, ngoại ngữ, công nghệ - kỹ thuật, văn hóa - nghệ thuật, sư phạm). Trong đó, marketing, định hướng marketing số là ngành mới tuyển sinh năm đầu tiên. Việc mở rộng ngành nghề tạo thêm lựa chọn cho người học, đồng thời giúp nhà trường đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu nhân lực của tỉnh và thị trường lao động.

Bên cạnh đó, nhà trường duy trì ổn định các phương thức tuyển sinh, đồng thời điều chỉnh cơ cấu xét tuyển theo hướng tăng số lượng ở phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp. Quy mô tuyển sinh dự kiến tiếp tục duy trì khoảng 3.000 sinh viên, tương ứng tổng quy mô đào tạo khoảng 12.000 người học.

Quan điểm của nhà trường là mở rộng ngành nghề, quy mô đào tạo phải đi cùng chất lượng và hiệu quả. Mỗi ngành tuyển sinh không chỉ cần đáp ứng nhu cầu xã hội, mà còn phải bảo đảm các điều kiện về đội ngũ, chương trình, cơ sở vật chất và đặc biệt là triển vọng nghề nghiệp của người học. Vì vậy, cùng với tuyển sinh, nhà trường chú trọng cung cấp thông tin, tư vấn để thí sinh lựa chọn ngành phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp.

Sinh viên Trường Đại học Hạ Long nhận bằng tốt nghiệp năm 2026.

- Để chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ giảng dạy, Trường Đại học Hạ Long vừa tuyển dụng và tiếp nhận thêm giảng viên về công tác. Xin ông thông tin thêm về vấn đề này?

+ Phát triển đội ngũ là một trong những nhiệm vụ được Trường Đại học Hạ Long đặc biệt quan tâm khi quy mô và cơ cấu ngành đào tạo ngày càng mở rộng. Trong suốt quá trình phát triển, nhà trường luôn thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận thêm giảng viên một cách có chọn lọc, trong đó ưu tiên tuyển dụng giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các ngành mới, ngành đang mở rộng quy mô và những lĩnh vực nhà trường xác định cần tập trung phát triển.

Nếu năm 2015, nhà trường có khoảng 300 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó giảng viên chiếm 75%, thì đến năm 2026 quy mô đội ngũ đã tăng lên khoảng 450 người, giảng viên chiếm 90%; trong đó, giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 20%. Nhà trường tập trung phát triển đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, năng lực nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng thích ứng với phương thức đào tạo mới.

Song song với công tác tuyển dụng, nhà trường tiếp tục tạo điều kiện để giảng viên học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ, năng lực số, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và thực tiễn nghề nghiệp. Chúng tôi xác định chất lượng đội ngũ quyết định trực tiếp chất lượng đào tạo. Vì vậy, phát triển đội ngũ phải đi trước và đồng hành với quá trình mở rộng ngành nghề, quy mô đào tạo.

Nhiều sinh viên được nhận quyết định tuyển dụng ngay khi vừa ra trường.

- Vấn đề kết nối với các nhà tuyển dụng để tạo việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục được thực hiện ra sao, thưa ông?

+ Để công tác đào tạo của nhà trường ngày càng gắn chặt hơn với thực tiễn nghề nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động, việc chủ động kết nối, hợp tác hiệu quả với doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động là một điều kiện quan trọng. Chính nhờ vậy, những năm qua, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của nhà trường luôn duy trì ở ngưỡng cao, trong 5 năm liên tiếp gần đây luôn đạt trên 90%.

Riêng với khóa tốt nghiệp năm 2026, nhà trường đã tổ chức được 38 đợt thực tập cho hơn 3.254 lượt sinh viên, trong đó 1.318 lượt được cơ sở thực tập hỗ trợ lương. Ngay trước lễ tốt nghiệp, 28 doanh nghiệp đã trao quyết định tuyển dụng đối với 122 sinh viên; 139 sinh viên khác nhận được đề nghị làm việc thông qua kết nối, phỏng vấn tại chương trình. Những kết quả đó tạo nền tảng để nhà trường bước vào năm học mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa quan hệ “Nhà trường - Doanh nghiệp” từ “hợp tác” sang “đồng hành đào tạo”, để doanh nghiệp tham gia ngày càng sâu hơn, từ góp ý chương trình, tổ chức thực hành, thực tập, đến phản hồi và đánh giá năng lực người học. Một định hướng quan trọng là xây dựng trục thực hành nghề nghiệp xuyên suốt chương trình, đưa trải nghiệm nghề nghiệp vào đào tạo từ sớm và nâng dần yêu cầu qua từng năm học. Điều nhà trường muốn sinh viên mang đến thị trường lao động không chỉ là tấm bằng và bảng điểm, mà quan trọng hơn là một hồ sơ năng lực ngày càng dày dặn, được tích lũy qua các dự án, sản phẩm và trải nghiệm thực tế trong suốt quá trình học.

Đồng thời, nhà trường sẽ tăng cường theo dõi tình hình việc làm của người học sau tốt nghiệp, thu thập phản hồi của doanh nghiệp và dự báo nhu cầu nhân lực để liên tục cải tiến chương trình, phương thức đào tạo. Tất cả những định hướng đó cùng hướng tới một mục tiêu: Không chỉ nâng tỷ lệ sinh viên có việc làm, mà quan trọng hơn là để người học có việc làm phù hợp, làm được việc và có khả năng phát triển nghề nghiệp bền vững.

- Trân trọng cám ơn ông đã trả lời phỏng vấn!