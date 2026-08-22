Trường Đại học Hạ Long đón tân sinh viên nhập học đợt 1

Trong 2 ngày 22 và 23/8, Trường Đại học Hạ Long tổ chức nhập học đợt 1 năm 2026 cho các thí sinh trúng tuyển vào trường. Theo đó, có 3.182 thí sinh được gọi nhập học trong đợt này.

Các tân sinh viên Trường Đại học Hạ Long làm thủ tục nhập học.

Năm 2026, Trường Đại học Hạ Long tuyển sinh theo 5 phương thức, gồm: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ), không áp dụng phương thức này đối với các ngành Sư phạm; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chỉ áp dụng cho các ngành Sư phạm; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (môn Ngữ văn) kết hợp với điểm thi năng khiếu Âm nhạc (Hát, Thẩm âm - Tiết tấu), chỉ áp dụng đối với ngành Sư phạm Âm nhạc; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (môn Ngữ văn, Toán) kết hợp với điểm chứng chỉ quốc tế quy đổi (theo quy định của Trường Đại học Hạ Long), không áp dụng đối với ngành Sư phạm Âm nhạc.

Năm nay, Trường Đại học Hạ Long tuyển sinh 22 ngành trình độ đại học. Trong đó, Marketing là ngành mới tuyển sinh năm đầu tiên. Việc mở rộng ngành nghề tạo thêm lựa chọn cho người học, đồng thời giúp nhà trường đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu nhân lực của tỉnh và thị trường lao động.

Quan điểm của nhà trường là mở rộng ngành nghề, quy mô đào tạo phải đi cùng chất lượng và hiệu quả. Mỗi ngành tuyển sinh không chỉ cần đáp ứng nhu cầu xã hội mà còn phải bảo đảm các điều kiện về đội ngũ, chương trình, cơ sở vật chất và đặc biệt là triển vọng nghề nghiệp của người học.

Tân sinh viên Trường Đại học Hạ Long nộp hồ sơ nhập học.

Đáng chú ý, công tác tuyển sinh và nhập học năm nay tiếp tục được Trường Đại học Hạ Long đẩy mạnh chuyển đổi số. Từ khâu đăng ký xét tuyển đến nhập học, thí sinh thực hiện trên môi trường điện tử, không sử dụng hồ sơ giấy. Việc này góp phần đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập học.

Việc tổ chức nhập học theo đợt cũng giúp nhà trường chủ động trong công tác đón tiếp, hướng dẫn tân sinh viên, đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết để sinh viên bắt đầu năm học mới.