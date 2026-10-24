Bóng đá châu Âu: Gladbach thắng trận đầu tiên, Torino nối dài chuỗi chiến thắng

Loạt trận bóng đá châu Âu ngày 23/10 chứng kiến Borussia Mönchengladbach giành chiến thắng đầu tiên tại Bundesliga mùa này, trong khi Torino đánh bại Monza 3-2 để có trận thắng thứ ba liên tiếp ở Serie A. Tại Ligue 1, Nice vượt qua Brest 2-1, còn Nottingham Forest thoát khỏi nhóm xuống hạng Ngoại hạng Anh sau trận hòa Ipswich.

Bundesliga: Gladbach chấm dứt chuỗi trận toàn thua

Borussia Monchengladbach hành quân đến sân Stuttgart trong tình cảnh chưa giành được điểm nào sau 6 vòng đấu Bundesliga, với hiệu số bàn thắng bại là -20, mức kém nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Khó khăn tiếp tục đến với đội khách khi Ermedin Demirović mở tỷ số cho Stuttgart ngay phút thứ 6.

Tuy nhiên, Gladbach đã tạo nên màn ngược dòng bất ngờ. Phút 38, hậu vệ người Mỹ Joe Scally ghi bàn thắng thứ tư của mình ở mùa giải này, đưa trận đấu về thế cân bằng. Sáu phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Shuto Machino lập công giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Đến giữa hiệp hai, cầu thủ 17 tuổi Wael Mohya đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1, đánh dấu bàn thắng thứ hai của anh trong hai trận liên tiếp. Demirovic rút ngắn cách biệt cho Stuttgart khi trận đấu còn 7 phút, nhưng đội chủ nhà không thể tránh khỏi thất bại 2-3.

Chiến thắng giúp Gladbach giành 3 điểm đầu tiên tại Bundesliga mùa này, khép lại chuỗi 6 trận toàn thua kể từ đầu giải.

Serie A: Torino thắng trận thứ ba liên tiếp

Tại Giải vô địch bóng đá Italy (Serie A), Torino tiếp tục thể hiện phong độ khởi sắc khi đánh bại Monza 3-2, qua đó lần đầu tiên giành ba chiến thắng liên tiếp kể từ mùa giải 2019-2020.

Tiền vệ người Hà Lan Kian Fitz-Jim, cựu cầu thủ Ajax, mở tỷ số cho Torino vào cuối hiệp một bằng bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Gustavo Varela tận dụng sai lầm của hậu vệ Pietro Comuzzo để gỡ hòa cho Monza.

Phút 61, tiền đạo Rafik Belghali, đang thi đấu cho Torino theo dạng cho mượn từ Verona, ghi bàn bằng cú sút đẹp mắt ngoài vòng cấm, đưa đội khách vượt lên lần thứ hai. Nikola Vlasic sau đó lập công nâng tỷ số lên 3-1.

Trong thời gian bù giờ, pha phản lưới nhà của Nathan Patterson giúp Monza rút ngắn cách biệt xuống 2-3. Tuy nhiên, Torino vẫn bảo toàn chiến thắng để vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, trong khi Monza đứng thứ 14.

Ligue 1: Nice giành chiến thắng đầu tiên trên sân khách

Tại Giải vô địch bóng đá Pháp (Ligue 1), Nice giành chiến thắng 2-1 trên sân Brest, đánh dấu trận thắng sân khách đầu tiên ở mùa giải này.

Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 15 sau sai lầm của thủ môn Yehvann Diouf, tạo điều kiện để Ludovic Ajorque ghi bàn. Tuy nhiên, Nice gỡ hòa ở phút 60 nhờ pha lập công của Elye Wahi từ một tình huống phạt góc.

Kịch tính xuất hiện trong thời gian bù giờ khi Sofiane Diop ghi bàn ở phút bù giờ thứ chín, đưa Nice vượt lên dẫn 2-1. Brest có cơ hội giành lại một điểm từ chấm phạt đền ở những giây cuối cùng, nhưng thủ môn Diouf đã sửa sai bằng pha cản phá thành công cú sút của Kenny Lala.

Đây là chiến thắng thứ ba của Nice trong bốn trận gần nhất, đều với tỷ số 2-1. Kết quả giúp đội bóng vượt qua Brest để vươn lên vị trí thứ 8, trong khi Brest tụt xuống thứ 11.

La Liga: Malaga lỡ chiến thắng đầu tiên ở phút 89

Tại Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha (La Liga), tân binh Malaga tiếp tục chưa thể giành chiến thắng đầu tiên kể từ khi trở lại giải đấu cao nhất sau trận hòa 1-1 trên sân Alaves.

Malaga vượt lên dẫn trước ngay trước giờ nghỉ nhờ bàn thắng của Adrián Nino, cầu thủ ghi bàn trong ba trận liên tiếp. Tuy nhiên, đội khách không thể duy trì lợi thế trước sức ép ngày càng lớn từ Alaves.

Phút 89, cú đánh đầu của Toni Martinez bị thủ môn đẩy trúng xà ngang, nhưng Aitor Manas nhanh chóng băng vào đá bồi, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Sau trận đấu, Alaves đứng thứ 7 dù đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng. Malaga tiếp tục xếp cuối bảng La Liga.

Ngoại hạng Anh: Nottingham Forest thoát nhóm xuống hạng

Tại Giải Ngoại hạng Anh, Nottingham Forest hòa Ipswich Town 1-1 trên sân Portman Road. Đội khách mở tỷ số ở phút 13 khi Neco Williams tận dụng đường chuyền bổng của Daniel Munoz để dứt điểm thành công.

Nottingham Forest thoát nhóm xuống hạng sau trận hòa gây tranh cãi với Ipswich. Ảnh: AP.

Ipswich gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ sau sai lầm của Nikola Milenkovic, tạo cơ hội cho Julio Enciso ghi bàn. Trong hiệp hai, Nottingham Forest tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không thể tận dụng để giành chiến thắng.

Trận đấu còn gây tranh cãi khi hậu vệ Issa Diop của Ipswich không bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với James McAtee trong tình huống cầu thủ Nottingham Forest đang hướng về khung thành. Quyết định của trọng tài sau khi tham khảo công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) khiến đội khách không hài lòng.

Với một điểm giành được, Nottingham Forest vươn lên vị trí thứ 16, thoát khỏi nhóm xuống hạng. Trong khi đó, Ipswich tăng một bậc lên vị trí thứ 9.