Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tuyệt đối không chủ quan, lơ là

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 và mưa lớn diện rộng, ngày 22/8/2026 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công điện số 26/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục chủ động theo dõi, triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, không chủ quan, lơ là.

Các lực lượng đang bốc xúc đất đá sạt lở tại đường dẫn cầu Vân Đồn chiều ngày 22/8.

Theo dự báo, hồi 10 giờ ngày 22/8, tâm bão ở trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; tại Móng Cái có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, vùng biển đặc khu Cô Tô cấp 6, giật cấp 9. Toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương quản lý chặt phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo diễn biến bão cho tàu thuyền; thực hiện nghiêm cấm biển, di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm như tàu thuyền, lồng bè, chòi canh, vùng ven biển, vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Đồng thời, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, khơi thông hệ thống thoát nước và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Các lực lượng quân sự, công an, xây dựng và các đơn vị liên quan được yêu cầu chủ động phương án bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống ngập lụt, sạt lở; duy trì lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin về diễn biến thiên tai, công tác chỉ đạo, ứng phó và hướng dẫn kỹ năng phòng, chống mưa lớn, ngập lụt cho người dân.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng điều động lực lượng cứu hộ, cứu nạn và kịp thời báo cáo, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cao nhất về người và tài sản.

Đề nghị người dân tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, chủ động phòng tránh và chấp hành nghiêm yêu cầu sơ tán. Chính quyền địa phương kiên quyết sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét ảnh hưởng đến nhà dân; không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, cầu cống nguy hiểm. Tình huống khẩn cấp gọi tổng đài 112.