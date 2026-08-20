Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 4)

1. Hiện trạng bão

Do ảnh hưởng của bão tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Hồi 22 giờ ngày 21/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng Bắc, khoảng 3km/h.

2. Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 22 giờ

ngày 22/8 Bắc, khoảng 3km/h 21,0N-108,4E; trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 120km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Bắc Đông Bắc Cấp 8, giật cấp 10 Phía Bắc 19,0N; 107,0-110,0E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) 22 giờ

ngày 23/8 Nam,

từ 3-5km/h 20,3N-108,5E; trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 90km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 200km về phía Đông Đông Nam Cấp 8, giật cấp 10 Phía Bắc 19,0N; 107,0-110,0E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) 22 giờ

ngày 24/8 Đông Đông Bắc, từ 3-5km/h 20,5N-109,4E; trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 190km về phía Đông Cấp 8, giật cấp 10 19,0N-21,5N; 107,0-110,5E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu)

3. Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới)

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 3-5km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

4. Dự báo tác động của bão

Gió mạnh, sóng lớn Trên biển:

Khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.