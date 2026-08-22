Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 4) - Bản tin phát lúc 5h ngày 22/8

Do ảnh hưởng của bão tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

1. Hiện trạng bão

Do ảnh hưởng của bão tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Hồi 04 giờ ngày 22/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng Bắc, khoảng 5km/h.

2. Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 04 giờ

ngày 23/8 Nam, khoảng 3km/h 20,7N-108,3E; trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 170km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80km về phía Bắc Đông Bắc Cấp 8, giật cấp 10 Phía Bắc 19,0N; 107,0-110,0E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) 04 giờ

ngày 24/8 Nam Đông Nam,

từ 3-5km/h 20,2N-108,8E; trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 230km về phía Đông Đông Nam Cấp 8, giật cấp 10 Phía Bắc 19,0N; 107,0-110,0E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) 04 giờ

ngày 25/8 Đông Đông Bắc, từ 3-5km/h 20,6N-109,6E; trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc Cấp 8, giật cấp 10 19,0N-21,5N; 107,0-110,5E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ)

3. Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới)Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 3-5km, có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

4. Dự báo tác động của bão

4.1. Tác động đối với hoạt động trên biểnKhu vực chịu tác động: Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải; đảo Hòn Dấu).

Nguy cơ: Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Tác động chính: Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

4.2. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển

Khu vực chịu tác động: Đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Nguy cơ: Có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Tác động chính: Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

4.3. Tác động do mưa lớn

Khu vực chịu tác động: Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa.

Nguy cơ: Từ ngày 22/8 đến đêm 24/8, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm; riêng Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng phổ biến 250-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; Lạng Sơn, Bắc Ninh, phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau đêm 24/8.

Tác động chính: Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

4.4. Dông, lốc xoáy:Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.