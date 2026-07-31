Quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Ngày 31/7, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tháng 7, bám sát chỉ đạo của Chính phủ về tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo Nghị quyết số 169/NQ-CP, Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Nhiều chỉ tiêu của tỉnh đạt và vượt kịch bản đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng tăng 17,52% so với cùng kỳ năm 2025; khách du lịch đến Quảng Ninh đạt trên 15,1 triệu lượt; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 68.282 tỷ đồng, bằng 92% dự toán pháp lệnh; thu hút FDI đạt trên 1,095 tỷ USD. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực...

Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức công bố và triển khai kế hoạch thực hiện các quy hoạch, quyết định quan trọng vừa được công bố, qua đó tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển mới. Nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tiến độ các dự án động lực tiếp tục được tập trung triển khai.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 7.

Tỉnh chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng, tiến bộ xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số toàn diện được thúc đẩy; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyết…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư, GPMB, phát triển sản xuất, kinh doanh và đề xuất các giải pháp thực hiện trong tháng 8 cũng như những tháng cuối năm.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 rất lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, chủ động để hoàn thành các mục tiêu phát triển. Các sở, ngành, địa phương bám sát các kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch, kịch bản tăng trưởng của UBND tỉnh để tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Quang cảnh cuộc họp.

Trong tháng 8, Quảng Ninh dự kiến đón nhận quyết định thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, vì thế cần chủ động chuẩn bị, làm tốt các công tác tổ chức đón nhận, từ đó nhân lên niềm tự hào của nhân dân trong tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, động lực; quyết liệt thực hiện công tác GPMB, cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ đẩy nhanh tiến độ các dự án ngoài ngân sách; tăng cường thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC; tăng cường phối hợp, chủ động xử lý công việc theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, bảo đảm bộ máy chính quyền vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.