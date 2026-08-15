Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 8-14/8/2026

Phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đáp ứng các ngành công nghệ chiến lược; tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 8-14/8/2026.

Điều kiện tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu của các tổ chức, cá nhân

Chính phủ ban hành Nghị định 314/2026/NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu, trong đó quy định điều kiện tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu của các tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, điều kiện tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu của các tổ chức, cá nhân được quy định như sau:

Tổ chức là pháp nhân Việt Nam được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam; không đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

Tổ chức là pháp nhân nước ngoài phải được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nơi pháp nhân đó đặt trụ sở; đáp ứng các điều kiện tham gia giao dịch theo quy định của pháp luật dân sự và các quy định khác có liên quan; có hiện diện thương mại, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng phái sinh đang có hiệu lực không bị đình chỉ khi Tòa án mở thủ tục phá sản

Chính phủ ban hành Nghị định 318/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phục hồi, phá sản về các trường hợp không áp dụng đối với hợp đồng phái sinh có điều khoản về thanh toán ròng.

Đối với trường hợp không tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực theo quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 51 Luật Phục hồi, phá sản, Nghị định quy định:

Hợp đồng phái sinh lãi suất có điều khoản về thanh toán ròng đang có hiệu lực tại thời điểm Tòa án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản hoặc tại thời điểm Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản không bị tạm đình chỉ, không bị đình chỉ theo quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 51 Luật Phục hồi, phá sản.

Phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đáp ứng các ngành công nghệ chiến lược

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 11/8/2026 phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 (Chương trình).

Mục tiêu của Chương trình nhằm phát triển đội ngũ nhân lực trí tuệ nhân tạo có quy mô, cơ cấu và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số; đưa năng lực sử dụng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những năng lực thiết yếu của người học, người lao động, đội ngũ cán bộ quản lý, quản trị...

Ban hành Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 13/8/2026 ban hành Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu.

Mục tiêu nhằm thiết lập Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu (Khung đào tạo) thống nhất trên phạm vi toàn quốc, làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu; từng bước chuẩn hóa năng lực quản trị dữ liệu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng có liên quan, đáp ứng yêu cầu triển khai Luật Dữ liệu, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đổi mới sáng tạo.

Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm trong giai đoạn mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1538/QĐ-TTg ngày 12/8/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 123-TB/VPTW ngày 16/7/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới (Kế hoạch).

Kế hoạch yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp: (1) tạo việc làm bền vững ở đô thị gắn với mô hình tăng trưởng mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng sống; (2) tạo việc làm bền vững ở nông thôn gắn với nâng cao giá trị lao động, thúc đẩy chuyển dịch lao động có kỹ năng và bảo đảm sinh kế bền vững; (3) tạo việc làm bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với khơi dậy nội lực, giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; (4) đổi mới đào tạo nguồn nhân lực gắn với xây dựng hệ thống phát triển kỹ năng quốc gia, chuyển từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia; (5) mở rộng các kênh tạo việc làm, nâng cao kỹ năng của người lao động và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1512/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á (Đề án).

Đề án được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030 với quan điểm xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội theo mô hình đại học nghiên cứu tinh hoa, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kiến tạo chính sách trọng điểm của quốc gia, đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu của thành phố Hà Nội, vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng. Ưu tiên phát triển mô hình đào tạo tinh hoa, đào tạo tài năng và bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; thực hiện đầu tư tập trung, có chọn lọc, lấy chất lượng đầu vào, năng lực nghiên cứu, sáng tạo và kết quả đầu ra theo chuẩn mực quốc tế làm tiêu chuẩn cốt lõi nhằm hình thành đội ngũ nhân tài, nhà khoa học xuất sắc, chuyên gia đầu ngành và các nhà lãnh đạo tri thức phục vụ phát triển đất nước trong dài hạn...

Quy định mới về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia

Chính phủ ban hành Nghị định số 317/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia.

Nghị định quy định, một trong những nhiệm vụ của Quỹ là huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn ngoài ngân sách nhà nước để tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp học bổng, chương trình học bổng và nhiệm vụ hỗ trợ người học theo quy định của Luật Giáo dục, Nghị định này và pháp luật có liên quan; tổ chức thực hiện chương trình học bổng và nhiệm vụ hỗ trợ người học được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giao; theo dõi, đánh giá, báo cáo và công khai kết quả hoạt động, việc quản lý, sử dụng nguồn lực của Quỹ theo quy định...

2441 cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 42/2026/QĐ-TTg ban hành Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật).

Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành Công Thương gồm có 1916 cơ sở.

Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành Xây dựng gồm: 53 cơ sở thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và 411 cơ sở thuộc lĩnh vực xây dựng.

Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành Nông nghiệp và Môi trường có 61 cơ sở.

Quy định về kiểm định và kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật bảo vệ bí mật nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định số 315/2026/NĐ-CP ngày 10/8/2026 quy định về kiểm định và kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật bảo vệ bí mật nhà nước.

Nghị định này quy định về danh mục thiết bị kỹ thuật bắt buộc kiểm định, kiểm tra an ninh liên quan đến bí mật nhà nước; nguyên tắc, thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục, nội dung, quy trình, quản lý hoạt động kiểm định an ninh, hoạt động kiểm tra an ninh; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm định an ninh, hoạt động kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật liên quan đến bí mật nhà nước.

Từ năm 2027, đưa vào vận hành Nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030” (Đề án).

Đề án đặt mục tiêu tổng quát là xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại đảm bảo tiếp nhận, xử lý và điều phối cấp cứu kịp thời; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân và tăng cường phối hợp liên ngành giữa các lực lượng tham gia cấp cứu, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tàn tật do tai nạn, thương tích và các tình trạng cấp cứu...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong cơ sở giáo dục.

Chỉ thị yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất các điều kiện bảo đảm ATTP tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học và các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục; kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về điều kiện, quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục, trong đó tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân các cấp (hoàn thành trong quý IV năm 2026)...

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