Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng 14/10 (1930-2026) Chỗ dựa vững chắc của cấp ủy

Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Quảng Ninh đã chủ động đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đề xuất nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng, thảo luận nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Cách đây 96 năm, ngày 3/2/1930, Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, Ðảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Ðảng. Ngày 14/10/1930, Trung ương Ðảng đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay) nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ của Ðảng.

Ngày 2/2/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã thống nhất lấy ngày 14/10 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Trong 96 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh. Đội ngũ những người làm công tác tổ chức của Đảng qua các thời kỳ không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng, vun đắp nên truyền thống của ngành, góp phần vào những chiến công to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào).

Đối với thành phố Quảng Ninh, quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với truyền thống vẻ vang của Đảng bộ thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Quảng Ninh đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhiều nội dung quan trọng. Trọng tâm tham mưu thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; sắp xếp hoàn thiện, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, kết luận của cấp ủy cấp trên và của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, chuyển giao 38 tổ chức cơ sở đảng với 14.010 đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh và các đảng bộ xã, phường, đặc khu theo chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời, tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc thành lập thành phố Quảng Ninh; tham mưu kế hoạch và triển khai thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, thành lập Đảng bộ HĐND thành phố, Đảng bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Toàn ngành đã rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, nhất là trong các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong 9 tháng đầu năm 2026, đã thành lập thành lập 13 đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; thành lập 22 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; kết nạp 3.128 đảng viên, đạt 89,4% kế hoạch năm. Số lượng đảng viên mới kết nạp bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn ngày càng được nâng lên.

Đảng bộ Trường THPT Hoành Bồ tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Ảnh: Phường Hoành Bồ

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. 9 tháng năm 2026, Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp tổ chức thành công nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nổi bật là đã mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 129 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc 3 tỉnh Bắc Lào theo biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030; 2 lớp cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ đương chức và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; 1 lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh phi truyền thống năm 2026 cho 54 học viên; 1 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố mới được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế năm 2025 và 1 đoàn đi bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo tại thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc cho 20 trường hợp.

Công tác chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai tích cực, có hiệu quả, chất lượng. Tổng số dữ liệu tổ chức đảng đã được làm sạch đến hết tháng 9/2026 đạt tỷ lệ 100% và tổng số dữ liệu đảng viên đã được làm sạch cơ bản đạt tỷ lệ 99%; trên 55.600 hồ sơ đảng viên điện tử đã được chỉnh lý, trong đó có gần 19.000 hồ sơ đã được số hóa; 89,37% chi bộ sinh hoạt toàn trình đầy đủ trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Phường Mạo Khê tăng tốc số hóa hồ sơ đảng viên.

Những kết quả mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được đã đóng góp không nhỏ vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Ngay trong năm 2026, Quảng Ninh đã hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố, sớm hơn 4 năm so với định hướng được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 12,54%, dẫn đầu cả nước. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Theo đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, trong thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố sẽ tập trung tham mưu với các cấp ủy triển khai các chương trình, kế hoạch công tác của Thành uỷ, Ban Tổ chức Thành uỷ và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức tham mưu; chuyển từ tư duy giải quyết công việc thường xuyên sang tư duy tham mưu chủ động, có tính dự báo, kiến tạo phát triển; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực sự là cơ quan tham mưu quan trọng của cấp ủy.