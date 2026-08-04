Cho ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026–2030

Chiều 4/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo, cho ý kiến về việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026-2030 và tình hình triển khai Kế hoạch số 181 của UBND tỉnh về phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công phát biểu kết luận hội nghị.

Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ tham mưu chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Theo đó, dự thảo cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung vào nhiều nhóm nội dung trọng tâm, gồm: hỗ trợ đầu tư hạ tầng, đất đai, mặt nước và khu vực biển; phát triển sản xuất tập trung; tín dụng chính sách; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP và các làng nghề.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình rà soát, xây dựng Đề án phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo, trong đó cụ thể hóa các chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030. Đối với Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 21/4/2026 về phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp chủ lực giai đoạn 2026-2030.

Trên cơ sở rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tích hợp chính sách nhằm khắc phục tình trạng chính sách phân tán, thiếu liên kết, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hỗ trợ phát triển sản xuất, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực và tạo động lực phát triển khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với đề xuất tích hợp các chính sách. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét tên gọi của Đề án để bảo đảm phù hợp với phạm vi, nội dung và mục tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Đề án cần tập trung vào hai nhóm chính sách lớn. Trong đó, nhóm thứ nhất là phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, xác định rõ các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Nhóm thứ hai là thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua đầu tư hạ tầng thiết yếu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lựa chọn các chính sách có tính đột phá, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của tỉnh đang được triển khai ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, thuê đơn vị tư vấn xây dựng Đề án và hợp phần chính sách phát triển sản xuất; nghiên cứu toàn diện, hoàn thiện phương án triển khai, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8 để thực hiện các quy trình, báo cáo HĐND tỉnh xem xét chủ trương. Mục tiêu là tạo chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo nông thôn, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực nông thôn và đô thị, nâng cao đời sống người dân, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, hướng tới xây dựng Quảng Ninh có nông thôn hiện đại, đồng bộ và đáng sống.