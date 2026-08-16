Chọn người “vác tù và hàng tổng”

Những ngày qua, câu chuyện được người dân khắp các vùng miền từ thành thị đến nông thôn, từ vùng sâu, vùng xa đến biên giới, hải đảo đều quan tâm, bàn thảo, chờ đợi là cuộc bầu trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trên toàn tỉnh. Việc lựa chọn ra những người "vác tù và hàng tổng" nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở, qua đó tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, thúc đẩy thôn, khu phố mới phát triển.

Với tính chất công việc đặc thù, từ xa xưa, những trưởng thôn, bản, khu thường được người dân yêu thương gọi với cái tên trìu mến người "vác tù và hàng tổng”, bởi họ luôn nhiệt huyết, cống hiến, lo toan, không nề hà gian khó lo cho việc làng, việc xóm, việc của nhân dân, dù chế độ đãi ngộ chưa nhiều. Đây là những cán bộ cơ sở lặng thầm cống hiến, tận tâm, tận lực đóng góp quan trọng tạo sự đoàn kết, ổn định và phát triển ở các thôn, bản, khu dân cư trên khắp các vùng miền.

Chính sự thầm lặng cống hiến, tận tâm, nhiệt tình cho bản làng, thôn xóm, khu dân cư của những người "vác tù và hàng tổng” đã lấy được tình cảm trân trọng của người dân. Vì vậy những cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Đặc biệt, khi chính quyền địa phương 2 cấp đã và đang khẳng định tính hiệu quả sau hơn 1 năm hoạt động thì việc lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài, nhiệt huyết, trách nhiệm, uy tín để đưa các thôn, khu phát triển sau sắp xếp, sáp nhập trở nên đặc biệt quan trọng.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bầu cử khu phố Minh Châu 2, phường Tuần Châu. Ảnh: Trúc Linh

Để bắt nhịp với sự phát triển của giai đoạn mới, kỷ nguyên mới, Quảng Ninh chủ động sắp xếp từ 1.452 thôn, khu xuống còn 624 thôn, khu. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được các địa phương triển khai nghiêm túc, chu đáo, đúng quy định. Toàn tỉnh đã thành lập 624 tổ bầu cử với 6.380 thành viên. 100% thôn, khu phố đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử tại nhà văn hóa, địa điểm bầu cử và trụ sở UBND các xã, phường, đặc khu; đồng thời hoàn thành niêm yết danh sách cử tri theo quy định. Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử là 395.339 người.

Với tầm vóc và vị thế mới của các thôn, khu, công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự được các địa phương đặc biệt quan tâm, thực hiện kỹ lưỡng, dân chủ, công khai, chất lượng, đúng quy định đối với từng ứng cử viên bầu trưởng thôn, khu. Trong đó chất lượng, năng lực, trình độ nâng lên rõ rệt, nhiều ứng cử viên trưởng khu có trình độ chuyên môn thạc sĩ, đại học, lý luận chính trị cao cấp, có năng lực, tinh thần trách nhiệm. Cùng với đó, lực lượng trẻ, hội tụ trình độ, năng lực, am hiểu khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cũng được các địa phương và nhân dân ưu tiên đề cử. Nổi bật, nhiều thanh niên tuổi đời dưới 35, có trình độ đại học trở lên, là đảng viên. Trong đó có cả thanh niên mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, là thủ khoa đầu ra, nhưng đã quyết định trở về quê hương, tham gia ứng cử vị trí trưởng khu với mong muốn cống hiến, đóng góp sức trẻ cho sự phát triển của địa phương.

Sự xuất hiện của các ứng viên trẻ, có năng lực không chỉ tăng thêm lựa chọn chất lượng cho cử tri mà còn mở ra cơ hội để thế hệ trẻ trực tiếp tham gia công việc ở cơ sở, phát huy thế mạnh về tri thức, công nghệ, chuyển đổi số, tinh thần nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo, góp phần làm đổi mới hoạt động tại khu dân cư.

Hiện mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trưởng thôn, khu vào ngày 16/8 đã được các địa phương hoàn tất. Trong đó, cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an toàn tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn bộ quá trình tổ chức bầu cử trên tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức sau khi các thôn, khu phố được sắp xếp, sáp nhập. Đây cũng chính là ngày hội lớn, đợt sinh hoạt chính trị quan trọng ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cử tri và tạo nền tảng để các thôn, khu nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả. Chắc chắn rằng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chất lượng về mọi mặt, cử tri trong toàn tỉnh sẽ lựa chọn ra được những người "vác tù và hàng tổng” theo đúng tâm tư, nguyện vọng của mình, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, kỷ nguyên mới.