Thêm lực đẩy cho khoa học, công nghệ phát triển

Những năm qua, Quảng Ninh quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tạo nhiều đột phá trong công tác quản lý, điều hành, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển, chuyển đổi số đã đi vào cuộc sống của mỗi người dân, sinh hoạt đời sống hằng ngày.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh tiên phong ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế, tiêu biểu về cải cách hành chính; phát triển đột phá lĩnh vực này, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là động lực chính cho phát triển.

Thời gian qua, Quảng Ninh đã chỉ đạo quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu số, các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh.

Quảng Ninh đã chủ động ban hành Chiến lược chuyển đổi số, Chiến lược dữ liệu đến năm 2030, Kế hoạch chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2026-2030; triển khai cơ sở dữ liệu, số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và kết nối liên thông giữa các cơ quan. Tỉnh đã quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với 1.089 tỷ đồng, bằng 3% tổng chi ngân sách. Hạ tầng số tiếp tục được mở rộng, tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 99,6%, 5G đạt khoảng 94% dân số; đã xóa 24/36 cụm cư dân lõm sóng; 100% cơ quan Đảng, Nhà nước đã kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng; tổ chức 453 lớp tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho 36.035 lượt cán bộ, công chức; 144 lớp đào tạo kỹ năng số cho 18.922 công nhân, người lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã; 100% thôn, bản thành lập tổ công nghệ số cộng đồng; 99% cán bộ, công chức, viên chức khu vực công, 80% người dân trong độ tuổi trưởng thành và 86% người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã có kiến thức, kỹ năng số cơ bản.

Nhà máy Sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng được trang bị hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại với mức độ tự động hóa cao. Ảnh: Đỗ Phương

Để tạo động lực, thêm lực đẩy cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phát triển bứt phá trong năm 2026 và giai đoạn tới, HĐND tỉnh khóa XV vừa ban hành 3 nghị quyết chuyên đề quan trọng: Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND, Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND, Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND tập trung hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư công nghệ số - bán dẫn và hoàn thiện cơ chế tài chính cho hoạt động nghiên cứu ở lĩnh vực này.

Trong đó, Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND giữ vai trò là "bệ đỡ" quan trọng, giúp tháo gỡ nút thắt và hoàn thiện cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết đã chuẩn hóa toàn diện các định mức chi từ ngân sách cho các hội đồng khoa học, chuyên gia tư vấn độc lập, hội thảo và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu. Đáng chú ý, mức thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học, công nghệ được quy đổi tối đa lên tới 70 triệu đồng/người/tháng. Cơ chế tài chính vượt trội này được kỳ vọng sẽ thu hút mạnh mẽ lực lượng trí thức, các nhà khoa học đầu ngành về với Quảng Ninh.

Cùng với đó, Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND tập trung hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2031. Tỉnh thực hiện hỗ trợ sau đầu tư với mức 50% chi phí cho hàng loạt nội dung thiết yếu như: Đào tạo và thu hút nhân tài công nghệ số; thuê cơ sở vật chất; tư vấn khởi nghiệp; mua và đổi mới công nghệ. Trong đó, mức hỗ trợ cao nhất cho hoạt động mua, đổi mới công nghệ lên tới 600 triệu đồng mỗi dự án.

Trong khi đó, Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND tập trung thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn từ 100 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, thiết kế, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn, xây dựng trung tâm dữ liệu AI và sản phẩm phụ trợ ngành bán dẫn. Với chính sách hỗ trợ sau đầu tư lên tới 30% chi phí xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị - mức hỗ trợ tối đa lên tới 10 tỷ đồng một dự án, Quảng Ninh đang tạo ra ưu thế cạnh tranh vượt trội để đón đầu làn sóng đầu tư công nghệ cao.

Có thể nói, những nghị quyết, chính sách HĐND tỉnh khóa XV vừa ban hành sẽ là đòn bẩy, lực hấp dẫn, tạo cú huých mạnh mẽ qua đó hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ trên địa bàn, mở ra những động lực tăng trưởng mới cho Quảng Ninh.