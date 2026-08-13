Phát triển nhân lực, tạo lực đẩy cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Quảng Ninh xác định là những động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh chú trọng phát triển, thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao, triển khai đồng bộ các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tạo lực đẩy cho các lĩnh vực này phát triển.

Ngày 17/7/2025, HĐND tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND “Quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị thuộc tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2025-2030”. Chính sách tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn then chốt gồm công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, khoa học kỹ thuật, công nghệ môi trường và vật lý hạt nhân.

Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hạ Long, trao đổi nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Ảnh: Hiểu Trân

Đây là những lĩnh vực đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị. Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết là chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao với mức hỗ trợ một lần lên tới 1 tỷ đồng đối với chuyên gia, nhân lực có trình độ cao, như tiến sĩ, nhà khoa học đầu ngành, về công tác tại các cơ quan của tỉnh. Cùng với thu hút từ bên ngoài, tỉnh cũng dành nguồn lực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có, tạo điều kiện nâng cao trình độ, trong đó có đào tạo sau đại học.

Chính sách bước đầu tạo chuyển biến trong thu hút và hỗ trợ nhân lực. Đến ngày 27/7/2026, có 4 trường hợp được hưởng chính sách thu hút và 62 trường hợp thuộc 37 cơ quan, đơn vị, địa phương được hưởng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách chuyển đổi số. Riêng năm 2025, tỉnh tuyển dụng bổ sung 18 công chức có trình độ công nghệ thông tin, tăng cường nhân lực trực tiếp phục vụ quá trình chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Cùng với thu hút nhân lực chất lượng cao, Quảng Ninh chú trọng bố trí, sử dụng đúng chuyên môn, phát huy năng lực đội ngũ phục vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện việc sắp xếp nhân sự; đến nay, 100% địa phương đã hoàn thành bố trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Trong đó, 44/54 địa phương bố trí công chức có chuyên môn công nghệ thông tin đảm nhiệm vị trí chuyên trách chuyển đổi số thuộc khối Đảng, đoàn thể và chính quyền; 10/54 địa phương bố trí công chức có kinh nghiệm phù hợp thực hiện nhiệm vụ này. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân. Nhờ đó, 98% cán bộ, công chức, viên chức có kỹ năng số; khoảng 72% người dân trưởng thành có kỹ năng số cơ bản và trên 71% người lao động trong doanh nghiệp có kỹ năng số.

Việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực cũng góp phần nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Năm 2025, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII) của Quảng Ninh xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP giai đoạn 2021-2026 đạt trên 51%; tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao đạt gần 50%; tỷ trọng công nghiệp công nghệ cao trong ngành chế biến, chế tạo đạt trên 19%. Những kết quả này góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Bằng các chính sách thu hút, tuyển dụng, bố trí, đào tạo và sử dụng nhân lực, Quảng Ninh đang từng bước hình thành đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một trong những nền tảng để tỉnh nâng cao năng lực quản trị, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.