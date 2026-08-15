Hướng về ngày bầu cử ở cơ sở

Ngày mai Chủ nhật (16/8) sẽ diễn ra ngày hội bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các địa phương sẵn sàng cho ngày hội bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.

Khu Hoàng Xá, phường An Sinh hoàn thành trang trí khánh tiết phục vụ cho bầu cử trưởng khu. Ảnh: Huyền Trang (phường An Sinh)

Những ngày này, tại các điểm tổ chức bầu cử ở 10 khu phố của phường An Sinh trở nên nhộn nhịp hơn hẳn vì ngày bầu cử trưởng khu đã đến gần. Tại các nhà văn hóa khu phố - nơi đặt điểm bỏ phiếu, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử được trang trí trang trọng, tạo không khí sôi nổi hướng về ngày hội của nhân dân. Danh sách đại diện các hộ gia đình tham gia bầu cử, danh sách người ứng cử cùng các văn bản hướng dẫn liên quan được niêm yết công khai, thuận tiện để người dân theo dõi.

Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử như hòm phiếu, phiếu bầu và các trang thiết bị cần thiết cũng được chuẩn bị đầy đủ. Nhà văn hóa các khu phố được chỉnh trang, vệ sinh, sắp xếp phù hợp để phục vụ cử tri. Các khu phố tổ chức vệ sinh, bảo đảm không gian sạch sẽ, thuận tiện cho người dân đến tham gia. Việc chuẩn bị chu đáo từ những phần việc nhỏ, góp phần tạo nên không khí phấn khởi, thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với một sự kiện chính trị quan trọng tại cơ sở.

Đợt bầu cử này, toàn phường có 7.041 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu. Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền và quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch và an toàn.

Cử tri khu phố Thống Nhất, xã Tiên Yên, xem danh sách cử tri tham gia bầu cử trưởng khu. Ảnh: Trung Kiên (xã Tiên Yên)

Còn tại xã Tiên Yên, ghi nhận tại 10/10 điểm bầu cử đặt tại các nhà văn hóa thôn, khu phố trên địa bàn xã, không khí chuẩn bị đang diễn ra hết sức khẩn trương. Các công việc như trang trí khánh tiết, rà soát niêm yết danh sách cử tri, bố trí hòm phiếu và niêm yết nội quy bầu cử; dọn vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa đều đã được hoàn thiện những chi tiết cuối cùng, bảo đảm tính trang trọng và đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Cao Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Yên, cho biết: Trong kỳ bầu cử lần này, toàn xã có 5.556 cử tri đại diện cho các hộ gia đình sẽ tham gia bỏ phiếu trực tiếp để lựa chọn những cá nhân có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín dẫn dắt cộng đồng dân cư trong nhiệm kỳ mới. Với sự chuẩn bị tích cực và chủ động, xã Tiên Yên đã sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật và trở thành ngày hội của toàn dân.

Cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ở cộng đồng dân cư. Đợt bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Quảng Ninh vừa hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố. Sau sắp xếp, quy mô địa bàn, dân số và khối lượng công việc của các thôn, khu dân cư đều lớn hơn trước, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ trưởng thôn, bản, khu phố. Vì vậy, những người được nhân dân tín nhiệm lựa chọn lần này không chỉ cần có uy tín, trách nhiệm mà còn phải có năng lực tổ chức, điều hành, khả năng tập hợp, vận động quần chúng, phát huy sức mạnh đoàn kết để xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển. Đồng thời, sẽ là nguồn để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cho cán bộ xã, phường, đặc khu.

Khu phố Minh Châu 2, phường Tuần Châu, tích cực chuẩn bị cho bầu cử trưởng khu.

Trong đợt bầu cử lần này, toàn tỉnh có 395.344 cử tri đại diện các hộ gia đình tham gia bỏ phiếu để lựa chọn 624 trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Để đảm bảo chủ động và chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày bầu cử, trước đó Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Nội vụ đã phối hợp, thống nhất hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm theo quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường, đặc khu rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, thành lập các tổ bầu cử, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, trật tự đều được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ.

Song song với đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri; tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong hành động và không khí phấn khởi hướng về ngày hội của cộng đồng dân cư. Đến thời điểm này, mọi điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất và các phương án phục vụ bầu cử đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày cử tri toàn tỉnh thực hiện quyền làm chủ thông qua lá phiếu của mình.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, cuộc bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Quảng Ninh sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu, có năng lực, tâm huyết và uy tín để đồng hành cùng nhân dân xây dựng các thôn, bản, khu phố ngày càng phát triển, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.