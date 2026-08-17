Thưởng lớn cho thể thao thành tích cao

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm đầu tư cho lĩnh vực thể thao, nhất là thể thao thành tích cao. Như trong Nghị quyết số 316/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, Quảng Ninh xác định: Đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở; xã hội hóa thể thao, phát triển thể thao thành tích cao và kinh tế thể thao, phấn đấu đưa Quảng Ninh thành trung tâm thể thao trọng điểm của cả nước.

Từ sự quan tâm của tỉnh, ngành thể dục, thể thao Quảng Ninh đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, phấn đấu đạt nhiều thành tích năm sau cao hơn năm trước, khẳng định Vùng mỏ là một trong những cái nôi sản sinh ra những vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc cung cấp cho các đội tuyển thể thao quốc gia.

Thực tế những năm qua, thể thao Quảng Ninh đã ghi nhận bước phát triển mạnh mẽ về thành tích thi đấu tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế. Giai đoạn 2021-2025, thể thao Quảng Ninh đoạt 3.114 huy chương các giải quốc gia, 128 huy chương các giải quốc tế, 420 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia. Tỉnh đã khen thưởng cho hơn 9.200 lượt HLV, VĐV đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế, với tổng số 3.312 huy chương các loại, số tiền thưởng gần 38,2 tỷ đồng từ ngân sách.

Năm 2025, các vận động viên Quảng Ninh tham gia đội tuyển quốc gia tham dự 12 giải quốc tế đã giành 36 huy chương, trong đó có 18 HCV, 16 HCB. Để khuyến khích, tạo thêm động lực cho các VĐV, HLV đoạt thành tích cao ở các giải thể thao cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế trong thời gian tới, HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh và một số chế độ, chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026 – 2031.

VĐV Quảng Ninh Bùi Mai Hạnh (thứ 2, phải sang) thi đấu tại Giải vô địch trẻ và U23 Canoeing châu Á 2026.

Theo đó, đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh đạt thành tích tại đại hội thể thao, các giải thể thao quốc gia sẽ được thưởng ở mức cao. Như Đại hội Thể thao toàn quốc, đoạt HCV được thưởng 50.000.000 đồng, HCB: 30.000.000 đồng, HCĐ: 25.000.000 đồng; Thưởng giải vô địch quốc gia từng môn, HCV: 20.000.000 đồng, HCB: 15.000.000 đồng; HCĐ: 10.000.000 đồng; Thưởng giải vô địch trẻ quốc gia, HCV: 10.000.000 đồng; HCB: 7.000.000 đồng; HCĐ: 5.000.000 đồng.

Mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Quảng Ninh đạt thành tích tại đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế thì ngoài mức thưởng quy định tại Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ, các huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh Quảng Ninh đạt thành tích xuất sắc tại các đại hội, giải thi đấu thể thao quốc tế được hưởng mức thưởng thêm bằng 100% mức thưởng quy định tại Nghị định số 349/2025/NĐ-CP.

Chế độ đãi ngộ đặc thù dành cho vận động viên tỉnh Quảng Ninh đạt thành tích xuất sắc tại các đại hội thể thao, giải thi đấu quốc tế, đại hội thể thao toàn quốc mức cao nhất là 25.000.000 đồng khi đoạt HCV.

Đặc biệt, ngoài các chế độ theo quy định hiện có, huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Quảng Ninh là thành viên đội tuyển thể thao quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia, đội tuyển thể thao người khuyết tật quốc gia sẽ được hỗ trợ tiền công trong thời gian tập trung theo quyết định triệu tập của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mức hỗ trợ: Thành viên đội tuyển quốc gia: 8.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên đội tuyển trẻ quốc gia, đội tuyển thể thao người khuyết tật quốc gia: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Có thể nói, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND sẽ tiếp thêm động lực để huấn luyện viên, vận động viên Quảng Ninh yên tâm gắn bó, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, chinh phục những thành tích cao hơn, qua đó góp phần nâng tầm thể thao thành tích cao của tỉnh trong những năm tới.