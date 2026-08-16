Khơi thông nguồn lực, đồng hành cùng doanh nghiệp

Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về tháo gỡ thực chất khó khăn cho doanh nghiệp, Quảng Ninh đã và đang cụ thể hóa bằng việc cải thiện môi trường đầu tư, duy trì đối thoại, kịp thời xử lý vướng mắc, tạo thuận lợi để dòng vốn được khơi thông, doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Jinsung Hitec Vina, KCN Đông Mai. Ảnh: Cao Quỳnh

Liên tiếp những ngày qua, Chính phủ có nhiều cuộc làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Sáng 14/8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì Hội nghị tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, hạ tầng và quy hoạch. Trước đó, ngày 12/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình xử lý kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu. Tại các cuộc họp, các Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đã rõ; hướng dẫn cụ thể các nội dung còn vướng, đồng thời nghiên cứu sửa đổi những bất cập về cơ chế, chính sách, qua đó khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, sản xuất, kinh doanh, với tinh thần tháo gỡ thực chất, không né tránh, không đùn đẩy.

Ngày 13/8, tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu tập trung khơi thông, phân bổ hiệu quả nguồn vốn, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Những chỉ đạo liên tiếp từ Trung ương đang tạo động lực để các địa phương tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp, trong đó có Quảng Ninh.

Tinh thần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực từ Trung ương đã và đang được Quảng Ninh cụ thể hóa bằng những giải pháp đồng hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, tỉnh tiếp tục duy trì đối thoại, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ, dòng vốn được khơi thông và năng lực sản xuất tiếp tục được mở rộng, nhất là các dự án sản xuất công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng cảng biển và logistics.

Để duy trì đà tăng trưởng và gia tăng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm triệt để các thủ tục rườm rà và ứng dụng chuyển đổi số toàn diện trong giải quyết công việc cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Quảng Ninh tập trung hoàn thiện hạ tầng kết nối đồng bộ, ưu tiên giải phóng mặt bằng sạch và chuẩn bị sẵn các điều kiện về nguồn nhân lực, năng lượng để sẵn sàng đón dòng vốn FDI thế hệ mới. Tỉnh cũng chủ động đổi mới mô hình xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gia tăng hỗ trợ pháp lý và tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế.

Những nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp đã mang lại kết quả tích cực trong thu hút nguồn lực đầu tư. Tính riêng trong tháng 7/2026, thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách của tỉnh đạt 24.303 tỷ đồng; đưa tổng số vốn lũy kế 7 tháng lên 143.472 tỷ đồng, với 54 dự án cấp mới và 08 dự án điều chỉnh tăng vốn. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng ghi nhận đà tăng trưởng khả quan khi 7 tháng đầu năm đạt 1.095,5 triệu USD, hoàn thành 55% kế hoạch năm. Trong đó, toàn tỉnh đã cấp mới cho 21 dự án và điều chỉnh 55 lượt dự án (bao gồm 14 dự án tăng vốn), tiếp tục khẳng định Quảng Ninh là điểm đến an toàn, hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cùng với thu hút đầu tư, khu vực doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục có bước phát triển tích cực. Riêng tháng 7/2026, có 147 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 2.258 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, toàn tỉnh có 2.648 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, đạt 88,3% kế hoạch năm, tổng vốn đăng ký 23.841 tỷ đồng; 769 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc quay trở lại hoạt động. Đến hết tháng 7, Quảng Ninh có 14.338 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 35 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đây là cơ sở để tỉnh tiếp tục mở rộng khu vực doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Những kết quả trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp 7 tháng qua là minh chứng rõ nét việc khơi thông các điểm nghẽn, đồng hành cùng nhà đầu tư của Quảng Ninh đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu phát triển bền vững. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng niềm tin ngày càng gia tăng từ cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Ninh hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đầu tàu phát triển năng động và là điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu cả nước.