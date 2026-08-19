Đoàn kết là sức mạnh thành công

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Và một trong những yếu tố then chốt tạo nên thắng lợi đầy vẻ vang ấy chính là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết đã trở thành một động lực to lớn, một triết lý nhân sinh và hành động để dân tộc ta vượt qua bao biến cố, thăng trầm của thiên tai, địch họa, để tồn tại và phát triển bền vững.

Có thể khẳng định rằng, đoàn kết đã thấm đẫm vào tư tưởng, tâm hồn và hành động của mỗi người dân Việt Nam, là giá trị tinh thần to lớn, truyền thống quý báu của toàn thể đồng bào, dân tộc ta. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là minh chứng lịch sử hào hùng cho tinh thần đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thắng lợi. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được hun đúc qua chiều dài lịch sử được Đảng, Nhà nước ta kế thừa, phát huy, đã trở thành nền tảng tư tưởng quan trọng, phương pháp hành động và sức mạnh thực tiễn để đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, tạo động lực phát triển đi lên.

Cùng với đất nước, tinh thần đoàn kết, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám cũng được Quảng Ninh phát huy mạnh mẽ. Là một trong những cái nôi của phong trào công nhân và cách mạng vô sản, khẩu hiệu "Kỷ luật và Đồng tâm" ra đời ở Vùng mỏ đã trở thành biểu tượng bất khuất về ý chí, bản lĩnh, sức mạnh đoàn kết, kim chỉ nam trong lao động, sản xuất, chiến đấu của công nhân Vùng mỏ.

Với tinh thần đoàn kết, “Kỷ luật và Đồng tâm”, Quảng Ninh không ngừng đổi mới, phát triển trong những năm qua. Tỉnh đang quyết tâm phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Minh Đức

Trải qua các cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ, hào hùng giải phóng dân tộc, đến hành trình xây dựng phát triển tỉnh Quảng Ninh, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” được phát huy mạnh mẽ, trở thành điểm tựa tinh thần, ý chí quật cường, đoàn kết để Vùng mỏ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Sức mạnh đoàn kết, “Kỷ luật và Đồng tâm” đã thấm sâu vào tâm thức của mỗi người dân Vùng mỏ, là mạch nguồn làm nên bản sắc con người, sự phát triển bền vững của Quảng Ninh.

Trong hành trình đổi mới, phát huy tinh thần cốt lõi “Kỷ luật và Đồng tâm”, Quảng Ninh đã có những bước phát triển bứt phá ngoạn mục. Từ một địa phương còn muôn vàn khó khăn, dựa chủ yếu vào khai thác khoáng sản, giờ đây Quảng Ninh không chỉ giữ vững vai trò là một cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc, mà còn từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong đổi mới mô hình phát triển, chuyển dịch mạnh mẽ từ “nâu” sang “xanh”.

Thành quả nổi bật là suốt nhiều năm qua, Quảng Ninh luôn đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên hai con số. Thu ngân sách nhà nước nằm trong top những tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Điển hình năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 54.000 tỷ đồng; năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 82.250 tỷ đồng, bằng 149% dự toán Trung ương giao, mức cao nhất từ trước đến nay.

Hay như năm 2026 này, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 100.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, 7 tháng qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 68.743 tỷ đồng, bằng 93% dự toán pháp lệnh, bằng 68% mục tiêu cả năm trên 100.000 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 57.421 tỷ đồng, bằng 102% dự toán pháp lệnh, tăng 127% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 11.052 tỷ đồng, bằng 63% dự toán pháp lệnh, tăng 6% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân trong tỉnh đã chuẩn bị công phu, chất lượng hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Hiện các bước, quy trình đang đi đến những bước cuối cùng, được Trung ương cùng các bộ, ban, ngành đánh giá cao, đồng tình, ủng hộ. Thời điểm này, cả hệ thống chính trị của tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quảng Ninh đang háo hức, mong chờ ngày 24/8 tới đây, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ chính thức thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Từ những thành quả đã đạt được, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, “Kỷ luật và Đồng tâm”, tinh thần bản lĩnh, tự cường, kỷ cương, nghĩa tình, hào sảng, sáng tạo, văn minh, Quảng Ninh đang vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.