Hoàn thành kế hoạch xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số vào cuối tháng 9

Sáng 12/8, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã có chuyển biến rõ từ “xây dựng kế hoạch” sang “tổ chức thực hiện, đánh giá bằng sản phẩm, kết quả cụ thể”. Hệ thống văn bản năm 2026 được ban hành tương đối đầy đủ, gắn trách nhiệm người đứng đầu, có kiểm tra, giám sát và chương trình 100 ngày để xử lý điểm nghẽn. Phương thức làm việc số đã hình thành tương đối rõ trong cơ quan và lan tỏa xuống cơ sở. Tỷ lệ văn bản điện tử toàn trình của cơ quan tăng lên 93%; phòng họp không giấy, phiếu lấy ý kiến điện tử, chữ ký số và hệ thống điều hành tác nghiệp được sử dụng thường xuyên hơn.

Hạ tầng, thiết bị và an toàn thông tin được quan tâm đầu tư đồng bộ hơn. Việc mua sắm thiết bị công nghệ thông tin chuyên dùng đã hoàn thành. Nhiệm vụ nâng cấp mạng LAN đã được bố trí kinh phí. Hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 2 và quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đã được ban hành. Công tác dữ liệu đã có bước chuyển từ số hóa riêng lẻ sang chuẩn hóa dữ liệu tổ chức, cán bộ và dữ liệu mặt trận. Các nền tảng Mặt trận số, Mini App và hệ thống phản ánh, kiến nghị bước đầu tạo thêm kênh tương tác số với nhân dân. Các lớp “Bình dân học vụ số”, đội hình hỗ trợ và mô hình cộng đồng đã gắn chuyển đổi số với nhu cầu thiết thực của người dân, như: Dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán số, thương mại điện tử, an toàn trên không gian mạng...

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, biểu dương những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ phải bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh trong việc triển khai xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; xây dựng kế hoạch cụ thể với mục tiêu giảm 50% thời gian so với kế hoạch, đảm bảo hoàn thành vào cuối tháng 9/2026.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí yêu cầu rà soát lại hạ tầng số để khẩn trương có các giải pháp khắc phục điểm nghẽn, đảm bảo thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng dữ liệu số đối với các tài liệu, cơ quan, công chức, viên chức, hội viên nhanh, đủ, sạch, sống; rà soát lại để triển khai các giải pháp cụ thể, phấn đấu nằm trong top 10 địa phương dẫn đầu về nền tảng số; tạo phong trào sâu rộng trong nhân dân về việc sử dụng nền tảng số; rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ, đề xuất bổ sung nhân lực nếu cần, tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao năng lực.

Đồng chí đề nghị cơ quan MTTQ chủ trì phối hợp rà soát tổng thể cơ sở vật chất cần mua sắm trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đối với Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng chí yêu cầu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong việc hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội, duy trì họp nghe báo cáo tiến độ hàng tuần, đôn đốc phường, xã, đặc khu triển khai.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị đặc biệt quan tâm, làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tài liệu mật, an toàn thông tin.

Cũng trong sáng 12/8, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đã nghe báo cáo phương án tiếp nhận, chuyển giao chức năng nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận của Đảng về MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.