Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ

Ngày 31/7, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực I.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng trao Quyết định phân công đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, phân công đồng chí Lê Văn Ánh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh kể từ ngày 1/8/2026. Đồng thời, bổ nhiệm các đồng chí: Trương Mạnh Hùng, Mai Vũ Tuấn, Nguyễn Huyền Anh, Châu Thành Hưng và Bùi Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực I.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với đồng chí Phạm Ngọc Vinh, Phó Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, kể từ ngày 1/8/2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm các đồng chí giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế.

Trao các quyết định và chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: Việc công bố các quyết định về công tác cán bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy sau thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo sau sắp xếp không chỉ đáp ứng yêu cầu ổn định tổ chức, mà còn tạo nền tảng để các cơ quan, đơn vị nhanh chóng đi vào hoạt động thông suốt, phát huy tối đa nguồn lực, nâng cao chất lượng quản trị, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực I.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị sau khi sắp xếp phải khẩn trương hoàn thiện tổ chức, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; bảo đảm không có "độ trễ" trong công việc, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức mới, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định giải quyết nghỉ hưu trước tuổi đối với đồng chí Phạm Ngọc Vinh, Phó Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử.

Đối với các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo; phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh và năng lực quản lý để cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh Quảng Ninh đang quyết liệt triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.