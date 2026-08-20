Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico

Ngày 20/8, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, tiếp xã giao ngài Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động đang có chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tặng ngài Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico bức tranh Vịnh Hạ Long.

Tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Quyết Tiến bày tỏ vui mừng được đón ngài Tổng Bí thư cùng Đoàn đại biểu đến thăm, làm việc tại Quảng Ninh. Chuyến thăm tiếp tục thể hiện sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp của Ngài Tổng Bí thư và Đảng Lao động Mexico đối với Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng.

Đồng chí nhấn mạnh, Quảng Ninh đang chuẩn bị đón nhận tin vui khi được công nhận là thành phố. Quảng Ninh là địa phương có vị trí chiến lược, một trong những cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của Việt Nam, có hạ tầng giao thông đồng bộ gồm đường bộ cao tốc, cảng biển, hàng không, logistics; đồng thời sở hữu nhiều tiềm năng về kinh tế, du lịch, nổi bật là vịnh Hạ Long và Yên Tử. Quảng Ninh đang phát triển theo hướng hiện đại, xanh, bền vững, từng bước khẳng định vai trò cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh và các địa phương, đối tác của Mexico chưa có các chương trình hợp tác, dự án đầu tư chính thức. Đồng chí đề nghị ngài Tổng Bí thư quan tâm, hỗ trợ kết nối Quảng Ninh với các địa phương, đối tác của Mexico; giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư Mexico đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt may, chế biến thực phẩm, sản xuất dược phẩm và công nghiệp công nghệ cao; kết nối các hoạt động xúc tiến thương mại, trao đổi thông tin về thị trường, chính sách thương mại, nhu cầu nhập khẩu và các quy định của Mexico; hỗ trợ quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch và kết nối các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác Mexico khảo sát thị trường, sản phẩm, hạ tầng du lịch Quảng Ninh…

Quang cảnh buổi tiếp.

Trở lại Quảng Ninh sau chuyến thăm cách đây 30 năm, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico bày tỏ ấn tượng sâu sắc và chúc mừng Quảng Ninh với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật thời gian qua.

Đồng thời, ông mong muốn trên cơ sở mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Đảng Lao động Mexico và Đảng Cộng sản Việt Nam, thời gian tới hai bên sẽ tăng cường hỗ trợ, giới thiệu, kết nối Quảng Ninh với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác Mexico, nhất là trong những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, lợi thế của hai bên; qua đó từng bước mở rộng quan hệ hợp tác thiết thực giữa Quảng Ninh và Mexico.