Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng (Trung Quốc)

Chiều 28/8, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp xã giao bà Hoàng Giang, Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc), nhân dịp sang chúc mừng Quảng Ninh được Trung ương công nhận trở thành thành phố.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Tại buổi tiếp, bà Hoàng Giang chúc mừng Quảng Ninh trở thành thành phố; đồng thời chuyển thư chúc mừng của đồng chí Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Bà tin tưởng Quảng Ninh tiếp tục phát triển, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc; quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh - Quảng Tây, trong đó có Phòng Thành Cảng, tiếp tục được củng cố, phát triển bền vững.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tặng quà lưu niệm cho bà Hoàng Giang, Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng.

Bí thư Thành ủy Phòng Thành Cảng đề nghị hai bên thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng, gồm tuyến đường sắt Đông Hưng - Móng Cái, cầu Bắc Luân 3; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh, Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng; đồng thời tăng cường hợp tác thương mại, logistics và du lịch.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và thành phố Phòng Thành Cảng dành cho Quảng Ninh, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Quảng Ninh hoàn toàn đồng tình với các đề xuất của bà Hoàng Giang. Đồng chí cho biết, việc Quảng Ninh trở thành thành phố tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để tỉnh mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối và hợp tác với các địa phương của Trung Quốc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Về kết nối đường sắt, Quảng Ninh đã báo cáo Trung ương triển khai tuyến đường sắt Hạ Long - Móng Cái, kết nối với Đông Hưng và tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai. Bộ Xây dựng đang hoàn thiện các quy trình để đưa dự án vào danh mục đầu tư công từ ngân sách Trung ương và địa phương. Đối với cầu Bắc Luân 3, Quảng Ninh sẽ phối hợp với phía bạn khảo sát vị trí xây dựng cầu để thống nhất, báo cáo Trung ương. Về cửa khẩu thông minh, Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành tại cầu Bắc Luân 1 trong năm 2026; cửa khẩu Bắc Luân 2 đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt Đề án, tỉnh đang tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành đầu tư trong năm 2027.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng, tạo thuận lợi cho giao thương, logistics, du lịch; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quảng Ninh và Quảng Tây.