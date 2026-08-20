Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc

Sáng 20/8, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp xã giao đồng chí Roman Roun, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đón đồng chí Roman Roun, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc.

Tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Quyết Tiến đã thông tin khái quát về tình hình phát triển của Quảng Ninh, tỉnh đang từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc, phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Quảng Ninh có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối cao tốc, cảng biển, hàng không và logistics; đồng thời sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế về du lịch, kinh tế biển, công nghiệp và dịch vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Cộng hòa Séc được thiết lập từ tháng 1/2025, Quảng Ninh mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp của Séc.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đồng chí đề nghị Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc quan tâm, trở thành cầu nối giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của Quảng Ninh tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp Séc; thúc đẩy kết nối để ngày càng có nhiều doanh nghiệp Séc tìm hiểu, hợp tác và đầu tư tại tỉnh.

Quảng Ninh đặc biệt mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác phù hợp của Cộng hòa Séc trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, thương mại - đầu tư và kinh tế xanh. Tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Séc khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và triển khai các dự án tại Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tặng đồng chí Roman Roun, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc bức tranh vịnh Hạ Long.

Đồng chí Roman Roun, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng.

Đồng chí khẳng định, Cộng hòa Séc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm phát triển, nhất là đề cao hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại, hợp tác, cùng có lợi. Đây là những nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác giữa các địa phương, tổ chức và nhân dân hai nước.

Đồng chí Roman Roun cho rằng, những kết quả phát triển của Quảng Ninh rất ấn tượng, thể hiện tư duy đổi mới và cách làm năng động trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí cho biết sẽ thúc đẩy kết nối, giới thiệu các cơ hội hợp tác, giao lưu, thúc đẩy kết nối giữa các tổ chức, địa phương và doanh nghiệp; cụ thể hóa quan hệ hữu nghị, hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa Quảng Ninh với các đối tác Séc trong thời gian tới.