Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới 2026-2027

Ngày 7/8, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy để nghe báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh, công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 gắn với triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW được tỉnh tổ chức sớm, chủ động, đồng bộ, bám sát thực tiễn. Tỉnh đi đầu trong sắp xếp mạng lưới trường học, duy trì ổn định hoạt động dạy học; đồng thời chủ động ban hành hệ thống chính sách giáo dục đặc thù, có phạm vi rộng, tập trung trực tiếp vào người học, nhà giáo, vùng khó khăn và giáo dục mũi nhọn. Các nhiệm vụ mới về trường phổ thông nội trú tại xã biên giới, chuyển đổi số, STEM, ngoại ngữ, giáo dục hòa nhập được triển khai đồng bộ, thiết thực, từng bước nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục.

Năm học này, toàn tỉnh dự kiến có 371.313 người học, tăng 1.111 người so với năm học 2025-2026. Qua rà soát, mạng lưới cơ sở giáo dục, trường, lớp cơ bản ổn định và đáp ứng nhu cầu người học. Hiện tỉnh đang đầu tư xây dựng mới 15 trường, trong đó 8 trường dự kiến đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2026-2027, 7 trường còn lại dự kiến hoàn thành trong năm học; cải tạo, sửa chữa 64 trường, phấn đấu hoàn thành trước khi bước vào năm học mới. Các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, chuyên môn và an toàn trường học được rà soát đến từng cơ sở giáo dục, từng nhiệm vụ và mốc tiến độ.

Về thực hiện chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa, đến nay, 147/230 cơ sở giáo dục đã hoàn tất việc lựa chọn đơn vị cung cấp, hiện đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục, bảo đảm học sinh có đủ sách trước khi bước vào năm học mới. Đối với Đề án đưa đón học sinh bằng xe buýt điện tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu đang được triển khai đồng bộ về xây dựng chính sách; chuẩn bị hạ tầng, phương tiện, tuyến, điểm đón trả, bãi đỗ, trạm sạc, cấp điện, nhân lực và công nghệ; phương án vận hành; phấn đấu đủ điều kiện đưa dịch vụ vào hoạt động trước ngày 30/8/2026. Các địa phương, cơ sở giáo dục đang khẩn trương hoàn thiện danh mục, quy mô, phương án đầu tư và cân đối nguồn lực để triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà, trang bị điều hòa tại các cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Chỉ đạo nội dung này, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ghi nhận sự chủ động của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong công tác chuẩn bị năm học mới. Đồng thời nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW phải được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, lấy người học làm trung tâm, hướng tới mục tiêu nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy mô trường lớp sau sắp xếp; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị nhà trường và hoạt động dạy học, khai thác hiệu quả các nền tảng số phục vụ giáo viên và học sinh.

Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Quảng Ninh; đồng thời giao UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027.

Về công tác tổ chức khai giảng năm học mới, các địa phương, cơ sở giáo dục chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức Lễ khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9/2026, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi bước vào năm học mới.

Cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về nhiệm vụ công tác tuần cùng nhiều nội dung quan trọng khác.