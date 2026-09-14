Gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam

Chiều 14/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh gặp mặt Đoàn đại biểu Hội người cao tuổi thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 15 và 16/9/2026. Đại hội có gần 600 đại biểu tham dự, gồm 471 đại biểu chính thức và 110 đại biểu khách mời. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra nhiệm kỳ mới với yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao vị thế và phát huy mạnh mẽ vai trò người cao tuổi.

Đoàn đại biểu Hội Người cao tuổi thành phố Quảng Ninh tham dự Đại hội gồm 11 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 250.000 người cao tuổi của thành phố.

Đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Hội Người cao tuổi thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh, đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà các cấp Hội Người cao tuổi thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Vị thế, vai trò của người cao tuổi ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội.

Đồng chí đề nghị, tại Đại hội, các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết và trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết vào các văn kiện trình Đại hội; chuẩn bị tốt tham luận tại Đại hội với chủ đề: Phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển "kinh tế bạc" ở Quảng Ninh. Đồng thời, các đại biểu chủ động tiếp thu những nội dung, định hướng lớn của Đại hội để kịp thời triển khai hiệu quả tại địa phương sau khi Đại hội kết thúc.