Nâng cao chất lượng nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội

Sáng 14/9, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, chủ trì hội nghị giao ban Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh tháng 9 năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, trong điều kiện nhiều nhiệm vụ mới, phát sinh, công tác mặt trận và hoạt động của các tổ chức thành viên được triển khai chủ động, đồng bộ, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và hướng mạnh về cơ sở.

Quang cảnh hội nghị.

Vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp, vận động và tạo đồng thuận xã hội của MTTQ được thể hiện rõ trong các nhiệm vụ chính trị lớn như tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; phối hợp tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố; tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, các dự án trọng điểm và sắp xếp tổ chức bộ máy.

Công tác nắm tình hình nhân dân, “Tháng nghe dân nói”, tiếp xúc, đối thoại, giám sát, phản biện, tiếp công dân, xử lý đơn thư ngày càng bám sát vấn đề cụ thể, góp phần phát hiện, phản ánh và kiến nghị xử lý từ cơ sở.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ, chăm lo đoàn viên, hội viên, nhân dân có nhiều kết quả. Đợt thi đua đặc biệt chào mừng thành phố Quảng Ninh tạo khí thế sôi nổi với 642 công trình, phần việc, hoạt động đã đăng ký, triển khai. Nhiều nhiệm vụ liên quan tới chuyển đổi số được tháo gỡ.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, yêu cầu: Trong 3 tháng cuối năm, toàn hệ thống Mặt trận thành phố cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, củng cố niềm tin, đồng thuận xã hội, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển sau khi Quảng Ninh trở thành thành phố.

Nâng cao chất lượng nắm tình hình nhân dân, thực sự sát dân, nghe dân, kịp thời tổng hợp, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, nhất là tại địa bàn có dự án trọng điểm, GPMB và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Hoàn thành chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2026; lựa chọn đúng, trúng những vấn đề nhân dân quan tâm, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương; nâng cao chất lượng kiến nghị và theo dõi, đôn đốc đến cùng việc tiếp thu, giải quyết sau giám sát, phản biện.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua; lựa chọn những mô hình thực sự hiệu quả để nhân rộng, khắc phục biểu hiện hình thức, dàn trải; tổ chức thiết thực Tháng hỗ trợ gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng các hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam; thực hiện tốt an sinh xã hội, chủ động cứu trợ thiên tai; quản lý, sử dụng các quỹ, nguồn lực xã hội hóa công khai, đúng đối tượng; chuẩn bị tốt các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán năm 2027.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy sau sắp xếp; thực hiện chặt chẽ việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ, nhân sự công tác dân vận; đôn đốc sắp xếp các hội quần chúng; quan tâm phát triển tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; hoàn thành các mục tiêu đợt cao điểm 50 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận.