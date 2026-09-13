Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc WTO

Ngày 12/9, tại New Delhi (Ấn Độ), nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). (Ảnh: TTXVN)

đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của WTO trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và hoan nghênh sự phối hợp của Ban Thư ký WTO để chuẩn bị cho Phiên rà soát chính sách thương mại định kỳ lần thứ 3 của Việt Nam vào tháng 11/2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các chương trình nghị sự của WTO, ủng hộ WTO tiếp tục phát huy vai trò điều phối nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu theo hướng bao trùm, cân bằng, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu. Việt Nam mong muốn WTO tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải tổ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và mở rộng chương trình nghị sự sang các lĩnh vực mới như thương mại số, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị WTO tiếp tục các dự án, sáng kiến hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, đào tạo chuyên sâu về chính sách thương mại, tư vấn pháp lý giải quyết tranh chấp quốc tế, tạo thuận lợi hóa thương mại để tận dụng hiệu quả các hiệp định, cam kết quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). (Ảnh: TTXVN)

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala chúc mừng những thành tựu kinh tế hết sức ấn tượng của Việt Nam và cho rằng các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam thời gian qua đã phản ánh năng lực quản trị kinh tế vĩ mô rất tốt của Chính phủ. Tổng Giám đốc cũng đánh giá, sau gần 20 năm gia nhập WTO (2007-2026), Việt Nam là minh chứng tiêu biểu cho sự thành công của WTO và hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Tổng Giám đốc mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển và hội nhập quốc tế của mình với các nước đang phát triển khác.

Tổng Giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala hoan nghênh việc Việt Nam phê chuẩn Hiệp định về Trợ cấp thủy sản và tham gia Thỏa thuận Trọng tài phúc thẩm tạm thời nhiều bên (MPIA), nhấn mạnh điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ và trách nhiệm của Việt Nam đối với hệ thống thương mại đa phương.

Trao đổi về định hướng phát triển thời gian tới, Tổng Giám đốc WTO cho rằng Việt Nam đang đi đúng hướng khi đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng; đồng thời chuyển dịch lên các tầng nấc cao hơn của chuỗi giá trị, nhất là các sản phẩm giá trị cao liên quan đến AI, bán dẫn, bộ vi xử lý. Tổng Giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala khẳng định WTO tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và mong muốn Việt Nam ủng hộ tiến trình cải cách WTO cũng như tiến trình gia nhập WTO của các nước.