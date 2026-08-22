Công bố quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ

Ngày 22/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ tại Sở Tài Chính và Sở Công Thương. Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì và trao các quyết định.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài Chính; Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Trần Việt Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Tại hội nghị, UBND tỉnh công bố quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài Chính; Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Trần Việt Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ nằm trong lộ trình rà soát, kiện toàn bộ máy và sắp xếp đội ngũ cán bộ của tỉnh nhằm đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của các cán bộ được nhận quyết định, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định các đồng chí Nguyễn Tiến Dũng và Trần Việt Dũng được đào tạo bài bản, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác chủ chốt tại các địa phương và các ngành quan trọng của tỉnh; luôn thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao. Đồng chí đề nghị các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực sở trường, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ hai Sở đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính cảm ơn sự tin tưởng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời khẳng định tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tập thể cán bộ, công chức đơn vị mới để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Việt Hưng