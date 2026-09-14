Đánh giá công tác triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố

Chiều 14/9, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về kết quả rà soát, đánh giá việc triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố, nhằm xác định phương án tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đề xuất xây dựng mới.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các nghị quyết của HĐND thành phố đối với lĩnh vực: Pháp chế, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội và trao đổi về phương án xử lý đối với từng nhóm nghị quyết trên cơ sở yêu cầu thực tiễn và quy định hiện hành.

Quang cảnh cuộc họp.

Việc rà soát được thực hiện nhằm đánh giá đầy đủ tính phù hợp, hiệu quả và khả năng tiếp tục tổ chức thực hiện của các nghị quyết; đồng thời nhận diện những nội dung không còn phù hợp, cần điều chỉnh, thay thế hoặc bãi bỏ, cũng như những vấn đề mới phát sinh cần nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách, nghị quyết mới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, phân loại cụ thể các nghị quyết theo từng nhóm để có phương án xử lý phù hợp. Trong đó, đối với những nghị quyết đã hết thời gian thực hiện, không còn phát sinh yêu cầu tác động, điều chỉnh thì xác định rõ để đề xuất bãi bỏ; đối với các nghị quyết còn phù hợp, có tính động lực và cần tiếp tục thực hiện thì tiếp tục tổ chức triển khai.

Đối với nhóm nghị quyết còn vướng mắc, không còn phù hợp hoặc cần điều chỉnh một phần, các sở, ngành phải rà soát kỹ nội dung, đánh giá những điểm cần sửa đổi, bổ sung và đề xuất phương án cụ thể. Riêng những nghị quyết thuộc diện đề xuất bãi bỏ, yêu cầu các đơn vị hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, gửi trước ngày 30/9 để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với các nghị quyết cần đưa ra xem xét tại các kỳ họp HĐND thành phố, các sở, ngành phải chủ động đăng ký nội dung, xác định rõ thời gian trình. Các đơn vị căn cứ yêu cầu thực tiễn, khẩn trương rà soát, đăng ký những nội dung cần trình để Văn phòng UBND thành phố tổng hợp.