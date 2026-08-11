Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I

Chiều 11/8, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Vũ Quý, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực I.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Vũ Quý giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực I.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực I đang đảm nhận nhiều dự án trọng điểm của tỉnh, đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo phải có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Vũ Quý nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm nhiều năm công tác để cùng tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực I nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, bảo đảm chất lượng công trình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Vũ Quý cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực I đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.