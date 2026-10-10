Công bố quyết định thành lập Chi bộ Đoàn Luật sư Quảng Ninh

Ngày 9/10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Đoàn Luật sư thành phố và chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, trao quyết định thành lập Chi bộ Đoàn Luật sư thành phố.

Theo Quyết định số 18-QĐ/ĐU và Quyết định số 20-QĐ/ĐU, ngày 2/10/2026, Chi bộ Đoàn Luật sư thành phố có 25 đảng viên. Luật sư Lê Cao Long, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố, được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ; luật sư Vũ Hữu Quý, Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Việc thành lập Chi bộ góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của đội ngũ luật sư trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đóng góp vào công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền.