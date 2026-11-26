Hoàn thành kế hoạch “100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số” trong tháng 11/2026

Ngày 26/11, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch “100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số” trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; tiến độ rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Hội nghị nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch “100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số” trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Thực hiện kế hoạch “100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số” trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, tính đến hết ngày 25/11/2026, đã có 10/11 nhiệm vụ hoàn thành. Cụ thể: 100% dữ liệu tổ chức đảng của 59/61 đảng bộ được làm sạch; 99,85% dữ liệu đảng viên của 59/61 đảng bộ được làm sạch, chuẩn hoá (vượt chỉ tiêu của Ban Tổ chức Trung ương, tối thiểu 98%); có 59/61 đảng bộ đã triển khai và đã được cấp tài khoản quản trị cấp cơ sở, có tổng số 104.612 đảng viên đã cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 96,37%. Tính đến hết kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 11/2026 đã có 3.874 chi bộ sinh hoạt toàn trình đầy đủ trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 96,27%. Cùng với đó, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ chỉnh lý, số hóa hồ sơ đảng viên; số hóa hồ sơ cán bộ, hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp triển khai 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử…

Đối với hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, công tác chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đoàn viên, hội viên và tổ chức cơ sở được các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ, đạt tỷ lệ trên 99%. Tỷ lệ phát hành văn bản điện tử toàn trình của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đạt 98%. Các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hỗ trợ làm sạch 76.987 hồ sơ đất đai; hỗ trợ 60.007 đảng viên cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh khai thác, sử dụng ứng dụng “Phòng họp không giấy” và chức năng “Phiếu lấy ý kiến” trên hệ thống ICPV-Cabinet phục vụ tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt chi bộ; tiếp nhận, khai thác tài liệu, tra cứu hồ sơ và lấy ý kiến trong quá trình giải quyết công việc; tuyên truyền, phổ cập ứng dụng số và phát triển xã hội số; giám sát, phản biện xã hội, xử lý phản ánh kiến nghị…

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, kết luận hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai kế hoạch “100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số”, với khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tích cực, bảo đảm tiến độ đề ra.

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch 100 ngày xong trong tháng 11/2026, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tập trung hoàn thành những nhiệm vụ còn lại; đồng thời, thường xuyên rà soát, đối chiếu, cập nhật dữ liệu trên các hệ thống, bảo đảm tính chính xác, đồng bộ, thống nhất và khả năng khai thác lâu dài. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, tỷ lệ sinh hoạt chi bộ toàn trình. Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng chí yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hơn trong triển khai các nhiệm vụ. Trong đó, khẩn trương rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đoàn viên, hội viên và tổ chức cơ sở; đồng thời duy trì cập nhật thường xuyên, bảo đảm dữ liệu sau làm sạch được quản lý thống nhất, chính xác và kịp thời.

Đồng chí cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị duy trì hạ tầng số vận hành thông suốt, ổn định; chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương kịp thời xử lý các vấn đề còn vướng mắc. Cùng với đó, duy trì theo dõi tiến độ, tổng hợp báo cáo hằng tuần theo quy định của thành phố, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để có chỉ đạo tháo gỡ, không để các điểm nghẽn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố nghe và cho ý kiến tiến độ rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.