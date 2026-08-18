Cụ thể hóa quy hoạch, định hình đô thị đa cực

Cuối tháng 6/2026, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Ngay sau đó, tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các định hướng quy hoạch bằng những nhiệm vụ, lộ trình và dự án cụ thể, từng bước hình thành một cấu trúc phát triển thống nhất, đa cực, đa trung tâm.

Đô thị Quảng Ninh được định hình phát triển theo mô hình TOD.

Ngày 29/7/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2746/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh. Trọng tâm trước mắt là hoàn thiện hệ thống quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã và quy hoạch chuyên ngành, tạo cơ sở pháp lý cho quản lý không gian, sử dụng đất và thu hút đầu tư. Toàn tỉnh dự kiến triển khai khoảng 70 quy hoạch phân khu đô thị, khu chức năng và 18 quy hoạch chung xã, cùng các quy hoạch chuyên ngành.

Nhiều quy hoạch phân khu được yêu cầu triển khai ngay trong quý III/2026 tại các khu vực Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Hà, Đầm Hà, Móng Cái, Khu kinh tế Quảng Yên và Vân Đồn. Việc nhanh chóng cụ thể hóa quy hoạch chung thành các phân khu sẽ giúp quản lý từng khu vực trong tổng thể thống nhất, hạn chế phát triển manh mún và tạo cơ sở triển khai các dự án phù hợp với định hướng chung.

Cùng với hoàn thiện các lớp quy hoạch, Quảng Ninh xác định hạ tầng khung phải đi trước một bước. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh tập trung xây dựng các quy hoạch về giao thông, cấp nước, cao độ nền và thoát nước, chất thải rắn, nghĩa trang, không gian ngầm; đồng thời tích hợp dữ liệu GIS để phục vụ quản lý và phát triển đô thị theo hướng thông minh. Các dự án giao thông đối ngoại, đường sắt tốc độ cao, hạ tầng cửa khẩu, logistics, công trình xử lý môi trường tập trung được xác định là những hạ tầng có tính dẫn dắt. Phát triển đô thị cũng từng bước gắn với giao thông công cộng khối lượng lớn theo mô hình TOD, qua đó hình thành các khu vực phát triển tập trung quanh những đầu mối giao thông chiến lược.

Định hướng phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng.

Theo cấu trúc quy hoạch, Quảng Ninh hướng tới mô hình đa cực, đa trung tâm, trong đó các đô thị và khu vực động lực được kết nối bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ. Giai đoạn 2030 - 2040, tỉnh tập trung hoàn thiện chuỗi đô thị ven biển với các đô thị hạt nhân Quảng Yên, Cẩm Phả, Quảng Hà và Móng Cái; phát triển các khu vực TOD và các dự án động lực về công nghiệp, năng lượng, cảng biển, logistics. Vân Đồn được định hướng tạo đột phá về kinh tế biển và dịch vụ cao cấp.

Tầm nhìn đến năm 2050, không gian đô thị tiếp tục được mở rộng, tăng cường kết nối với mạng lưới đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội. Sau năm 2050, đô thị Quảng Ninh hướng tới phát triển xanh, sinh thái, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữa không gian phát triển mới với các khu vực cần cải tạo, chỉnh trang.

Để hiện thực hóa quy hoạch, tỉnh xây dựng lộ trình theo từng giai đoạn. Giai đoạn 2026-2028 tập trung hoàn thiện các quy hoạch phân khu và hạ tầng kết nối chiến lược; 2028 - 2030 triển khai các dự án trọng điểm và thu hút đầu tư. Giai đoạn 2030 - 2040 tập trung hoàn thiện chuỗi đô thị ven biển và các khu vực TOD; giai đoạn 2040 - 2050 tiếp tục mở rộng không gian và tăng cường liên kết vùng. Nguồn lực thực hiện được xác định từ cả NSNN và khu vực ngoài ngân sách, trong đó ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào những khu chức năng, khu kinh tế số, các tổ hợp dịch vụ, du lịch chất lượng cao. Song song với phát triển, tỉnh yêu cầu quản lý chặt quỹ đất quốc phòng, an ninh, vùng lõi di sản, rừng tự nhiên, rừng đặc dụng và các không gian có giá trị sinh thái.

Định hướng quy hoạch không gian đô thị đặc khu kinh tế Vân Đồn.

Việc công khai quy hoạch trên nền tảng số, tích hợp dữ liệu GIS và mã QR cũng được triển khai nhằm tăng khả năng tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải thường xuyên báo cáo, kiểm tra tiến độ và chịu trách nhiệm về chất lượng, tính đồng bộ trong quá trình thực hiện.

Từ một quy hoạch có tầm nhìn đến năm 2075, Quảng Ninh đang từng bước chuyển sang chương trình hành động cụ thể ngay từ năm 2026. Việc phủ kín các lớp quy hoạch, đầu tư hạ tầng khung, kết nối các cực tăng trưởng và tổ chức lại nguồn lực sẽ tạo nền tảng để hình thành không gian đô thị đa cực, đa trung tâm, xanh, thông minh và hiện đại. Quan trọng hơn, đây là bước chuẩn bị để Quảng Ninh mở rộng dư địa phát triển, nâng cao chất lượng đô thị và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.