Khi quy hoạch đi trước một bước

Kiên trì quan điểm công tác quy hoạch phải đi trước một bước, Quảng Ninh tiếp tục tạo dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển khi Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-TTg ngày 18/6/2026.

Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trao Quyết định Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

Với phường Móng Cái 1, cửa ngõ giao thương với Trung Quốc, quy hoạch mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics và thương mại quốc tế. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1 cho biết: Việc Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh được phê duyệt đã mở ra dư địa phát triển rất lớn cho phường Móng Cái 1. Chúng tôi sẽ có điều kiện thu hút thêm nhiều dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng đô thị, hạ tầng cửa khẩu và các dịch vụ thương mại. Đây cũng là cơ hội để nâng cao chất lượng đời sống người dân, tạo thêm nhiều việc làm, đồng thời phát huy tối đa lợi thế của địa phương.

Được biết, điểm nổi bật của quy hoạch lần này là mô hình phát triển theo cấu trúc chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp; phát triển tích hợp biển, đảo, biên giới, di sản; không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc “3 hành lang phát triển, 4 vùng kinh tế xã hội, 5 trung tâm động lực phát triển”.

Trong đó, 3 hành lang phát triển là: Hành lang đô thị ven biển; hành lang biển đảo; hành lang sinh thái đồi núi. 4 phân vùng kinh tế xã hội, gồm: Vùng đô thị phía Tây; vùng đô thị phía Đông; vùng đô thị biển đảo; vùng đồi núi phía Bắc.

5 trung tâm động lực, gồm các đô thị: Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn, Quảng Yên và Di sản Yên Tử - Vịnh Hạ Long. Đơn cử như: Đô thị trung tâm Hạ Long sẽ là trung tâm động lực thúc đẩy phát triển du lịch quốc tế, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và công nghiệp văn hóa của vùng; Khu kinh tế Vân Đồn là trung tâm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch cao cấp, đổi mới sáng tạo, thương mại tự do và dịch vụ hiện đại mang tầm quốc tế; trung tâm thử nghiệm cơ chế, chính sách mới về khoa học công nghệ, kinh tế biển và logistics hàng không - hàng hải; Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là trung tâm động lực thúc đẩy giao thương quốc tế, logistics, thương mại biên giới và hợp tác qua biên giới...

Mục tiêu xuyên suốt của quy hoạch là phát triển Quảng Ninh thành đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững; là cực tăng trưởng quốc gia, tạo động lực phát triển vùng, có sức hút lan tỏa, khả năng cạnh tranh quốc tế; phát triển cân bằng giữa kinh tế - xã hội - môi trường. Lộ trình phát triển cũng được xác định rất rõ ràng.

Đến năm 2030, Quảng Ninh là trung tâm dịch vụ du lịch quốc tế, cửa ngõ thương mại quốc gia, dịch vụ chất lượng cao và sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Đến năm 2050, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, hình mẫu về quản trị phát triển đô thị xanh, hiện đại, thông minh, bền vững có bản sắc, bảo vệ tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Phường Móng Cái 1 nhìn từ trên cao.

Ghi nhận tại phường Hạ Long, đa số người dân bày tỏ sự kỳ vọng Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 sẽ mang lại những đổi thay thiết thực trong đời sống, từ hệ thống giao thông đồng bộ, môi trường sống xanh, sạch, đẹp đến việc mở rộng các không gian công cộng phục vụ sinh hoạt, vui chơi và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 mở ra không gian phát triển mới dựa trên đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và phát huy giá trị di sản. Khi quy hoạch đi trước một bước, các nguồn lực sẽ được phân bổ hiệu quả hơn, hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn và các tiềm năng khác biệt của từng địa phương sẽ được đánh thức.