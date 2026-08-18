Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031

Trong 2 ngày 17 và 18/8, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Về phía GHPG Việt Nam có Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Uỷ viên Thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam; Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch hội đồng trị sự, Trưởng Ban từ thiện xã hội Trung ương cùng lãnh đạo ban trị sự xã hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Đại hội có hơn 500 đại biểu chính thức là những tăng ni, phật tử tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù kết thúc sớm hơn 1 năm theo chủ trương chung của Giáo hội, GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổ chức Giáo hội tiếp tục được củng cố, khối đoàn kết tăng ni được giữ vững; các lĩnh vực tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, văn hóa, nghi lễ, từ thiện xã hội, thông tin truyền thông và quan hệ Phật giáo quốc tế đều đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn tỉnh hiện có 625 vị tăng ni đang tu học và hành đạo tương đối ổn định, hơn 150 cơ sở tự viện Phật giáo có tăng ni trụ trì; duy trì 3 trường hạ với trung bình mỗi năm từ 300 đến 400 tăng ni cấm túc an cư; tổ chức 3 Đại Giới đàn mang tôn hiệu Trúc Lâm Tam Tổ, truyền giới cho 495 giới tử. Công tác hoằng pháp và hướng dẫn phật tử tiếp tục được mở rộng, toàn tỉnh hiện có khoảng 200.000 phật tử sinh hoạt tại 260 đạo tràng, tổ, hội Phật tử.

Đặc biệt, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng. Năm 2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới. Trong nhiệm kỳ, hơn 50 di tích Phật giáo trên địa bàn tỉnh được trùng tu, xây dựng với tổng kinh phí hơn 500 tỷ đồng. Công tác từ thiện xã hội tiếp tục là một điểm sáng với tổng kinh phí thực hiện trong 4 năm của nhiệm kỳ đạt gần 82 tỷ đồng.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh trao tặng Bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, với dòng chữ: “Phật pháp hưng long, tăng ni đoàn kết, đạo đời gắn bó, quê hương thịnh vượng”.

Đại hội đã suy cử Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 65 thành viên. Hòa thượng Thích Thanh Quyết tiếp tục được đại hội suy cử làm Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng những đóng góp của Chư tôn đức Giáo phẩm, Chư tăng ni và đồng bào phật tử đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí nhấn mạnh: Đối với GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Phật giáo tỉnh nhà trong bối cảnh đất nước và tỉnh Quảng Ninh đang bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội và yêu cầu mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu công tác Phật sự.

Nhiều cá nhân tiêu biểu công tác Phật sự được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Đồng chí đề nghị GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tiếp tục củng cố khối đoàn kết, hòa hợp trong Giáo hội; xây dựng tổ chức Giáo hội vững mạnh, hoạt động đúng Hiến chương GHPG Việt Nam và quy định của pháp luật; phát huy vai trò nêu gương của chư tôn đức tăng ni. Hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, phát huy vai trò của Phật giáo trong giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa ứng xử, gìn giữ các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; lan tỏa tư tưởng “Cư trần lạc đạo”, tinh thần nhập thế, hòa hợp, yêu nước và “Hộ quốc an dân” của Thiền phái Trúc Lâm. Tiếp tục đồng hành cùng tỉnh bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; tiếp tục khẳng định Yên Tử là Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm của Việt Nam, trung tâm nghiên cứu, thực hành, hoằng dương Phật pháp và giao lưu văn hóa Phật giáo có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động từ thiện, nhân đạo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm lo các đối tượng yếu thế; tiếp tục phát huy truyền thống nhập thế, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự được tặng Bằng Tuyên dương công đức của Trung ương GHPG Việt Nam.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để GHPG Việt Nam tỉnh hoạt động theo Hiến chương Giáo hội và quy định của pháp luật; cùng chung tay bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trao tặng Bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, với dòng chữ: “Phật pháp hưng long, tăng ni đoàn kết, đạo đời gắn bó, quê hương thịnh vượng”.

GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trao kinh phí 500 triệu đồng ủng hỗ các quỹ từ thiện, nhân đạo của tỉnh Quảng Ninh.

Ghi nhận những đóng góp của GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ 2022-2027, Trung ương GHPG Việt Nam tặng Bằng Tuyên dương công đức cho 6 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự. UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự.

Tại Đại hội, GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã trao 500 triệu đồng ủng hỗ các quỹ từ thiện, nhân đạo của tỉnh Quảng Ninh.