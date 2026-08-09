Gắn biển công trình Chùa Trúc Lâm Đảo Trần chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh

Ngày 9/8, tại đảo Trần (đặc khu Cô Tô), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ gắn biển công trình Chùa Trúc Lâm đảo Trần chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình Chùa Trúc Lâm đảo Trần.

Chùa Trúc Lâm đảo Trần được xây dựng nhằm hình thành một công trình văn hóa - tâm linh tiêu biểu nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của quân và dân vùng biển đảo; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Sau hơn 3 năm triển khai, công trình gặp nhiều khó khăn do điều kiện thi công trên đảo xa, thời tiết, sóng gió và việc vận chuyển vật tư, thiết bị. Tuy nhiên, với sự quan tâm của tỉnh, sự phối hợp của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, cùng sự chung sức của Tăng ni, Phật tử, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân, công trình từng bước được hoàn thiện, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ.

Tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) tại Chùa Trúc Lâm đảo Trần.

Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành, gồm: Đại hùng Bảo điện, Tổ đường, Gác chuông, Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Bảo tháp Đại Việt, Lầu tứ giác thờ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát, tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Vọng Hải lầu, cầu tàu, nhà phục vụ; cùng hệ thống giao thông nội bộ, điện lưới, điện năng lượng mặt trời, hồ chứa nước ngọt, kè chống sạt lở và nhiều hạng mục phụ trợ.

Trong đó, Bảo tháp Đại Việt là điểm nhấn của quần thể kiến trúc, được xây dựng nhằm tôn vinh truyền thống Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, tưởng niệm, tri ân công đức Phật hoàng Trần Nhân Tông và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước.

Tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát tại Chùa Trúc Lâm đảo Trần.

Đây là lần thứ hai Chùa Trúc Lâm đảo Trần được tỉnh lựa chọn gắn biển chào mừng sự kiện quan trọng. Trước đó, công trình đã được gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 30 năm Ngày thành lập huyện Cô Tô. Việc tiếp tục lựa chọn công trình gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI khẳng định những giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh đặc biệt của ngôi chùa trên vùng biển đảo tiền tiêu.

Chùa Trúc Lâm đảo Trần hướng ra biển, góp phần tạo điểm tựa tinh thần cho quân và dân trên đảo.

Theo Ban Quản lý dự án Chùa Trúc Lâm đảo Trần, mục tiêu của công trình không chỉ là xây dựng một ngôi chùa nơi địa đầu Đông Bắc, mà còn kiến tạo một thiết chế văn hóa - tâm linh bền vững, trở thành điểm tựa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và ngư dân yên tâm công tác, lao động, sản xuất; đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn của Phật giáo Việt Nam, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Công trình Chùa Trúc Lâm đảo Trần nhìn từ trên cao.

Thời gian tới, Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện các hạng mục còn lại theo quy hoạch; nâng cao chất lượng quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị công trình, hướng tới xây dựng Chùa Trúc Lâm đảo Trần trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của quân và dân trên đảo; địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời là điểm đến văn hóa - tâm linh tiêu biểu của Quảng Ninh.