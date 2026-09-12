Đại hội lần thứ I Hội Doanh nghiệp phường Tuần Châu

Ngày 12/9, Hội Doanh nghiệp phường Tuần Châu tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031.

Trên địa bàn phường Tuần Châu có hơn 250 doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics, xây dựng, du lịch... Nhằm tăng cường kết nối và phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, UBND phường đã quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp phường Tuần Châu. Đến nay, Hội đã có 35 doanh nhân, doanh nghiệp đăng ký tham gia.

Lãnh đạo phường Tuần Châu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Tuần Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Tuần Châu khóa I nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 thành viên; đồng thời thông qua Điều lệ, phương hướng hoạt động và Nghị quyết nhiệm kỳ 2026–2031. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hội phấn đấu trở thành cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền; tăng cường liên kết, hỗ trợ hội viên, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; kết nối doanh nghiệp tham gia các dự án động lực, góp phần xây dựng Tuần Châu trở thành đô thị du lịch hiện đại, xanh, thông minh và phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, lãnh đạo phường Tuần Châu đề nghị Hội hoạt động thực chất, tập trung nâng cao chất lượng doanh nghiệp, tăng cường liên kết và xây dựng văn hóa doanh nhân trách nhiệm, tuân thủ pháp luật. Phường cam kết đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và đóng góp nhiều hơn cho địa phương cũng như thành phố Quảng Ninh.