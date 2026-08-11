Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai 50 lớp quản trị nhân lực cho doanh nghiệp

Triển khai Chương trình hỗ trợ đào tạo và tư vấn về quản trị doanh nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, năm 2026, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh được UBND tỉnh giao hỗ trợ đào tạo 50 lớp quản trị nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sáng 11/8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị “Cập nhật chính sách thuế năm 2026 và chuẩn hóa hệ thống kế toán, tài chính doanh nghiệp”.

Theo chương trình, các lớp đào tạo tập trung vào những nội dung thiết thực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và yêu cầu nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp. Trong đó có các chương trình về CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp; nâng cao năng lực quản lý cấp trung; quản trị kinh doanh, bán hàng và phát triển thị trường; thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp chuyên sâu; đào tạo chuyên gia tư vấn quản trị và Mentor, cùng nhiều nội dung khác theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Tính đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai 15/50 lớp, thu hút hơn 600 lượt học viên tham gia. Các chương trình được tổ chức theo hướng tăng tính thực tiễn, không chỉ cung cấp kiến thức mà còn trao đổi tình huống, phân tích những vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải và hướng dẫn cách thức áp dụng trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dự kiến từ nay đến hết tháng 11/2206, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai xong 35 lớp còn lại.

Hiện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai 15/50 lớp, thu hút hơn 600 lượt học viên tham gia.

Chương trình đào tạo, tư vấn quản trị doanh nghiệp là một trong những nội dung được UBND tỉnh xác định trong Kế hoạch hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực kinh tế tư nhân tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có trách nhiệm làm đầu mối khảo sát, tổng hợp nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp; phối hợp đề xuất chương trình, nội dung đào tạo phù hợp với thực tiễn; đồng thời chủ trì triển khai các nội dung đào tạo về quản trị doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Kế hoạch của UBND tỉnh đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030, đào tạo mới trên 46.600 lao động, phục vụ khu vực kinh tế tư nhân; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt trên 90%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 48%. Hằng năm đào tạo, bồi dưỡng trên 100 giám đốc điều hành (CEO) về quản trị doanh nghiệp hiện đại, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…