Điều chỉnh, bổ sung Quyết định triển khai nhanh các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1679/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện và thực hiện một số biện pháp để triển khai nhanh các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Cụ thể, Quyết định số 1679/QĐ-TTg điều chỉnh Điều 4 của Quyết định số 948/QĐ-TTg như sau: Ngân sách trung ương hỗ trợ 70% phần vốn ngân sách Nhà nước cho các dự án tại mục 1 phần I của Phụ lục kèm theo Quyết định này (bao gồm dự án Đại lộ phân đoạn sử dụng vốn đầu tư công), ngân sách địa phương tự cân đối 30% phần vốn còn lại (nhưng không thấp hơn vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án).

Mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho từng dự án căn cứ tổng mức đầu tư tại quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc theo quyết định đầu tư, phê duyệt, điều chỉnh dự án của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, Quyết định số 1679/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Phụ lục kèm theo Quyết định số 948/QĐ-TTg...