Định cư Malta nhận thẻ thường trú châu Âu cho cả gia đình

Định cư Malta đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với nhà đầu tư Việt mong muốn sở hữu thẻ thường trú châu Âu cho cả gia đình. Thông qua chương trình Malta Permanent Residence Programme (MPRP), nhà đầu tư có thể xây dựng phương án cư trú dài hạn tại một quốc gia thuộc EU, Schengen và Eurozone. Đồng thời, tạo nền tảng thuận lợi cho kế hoạch sinh sống, học tập, chăm sóc sức khỏe và quản lý tài sản trong tương lai.

Định cư Malta là gì và phù hợp với ai?

Định cư Malta theo diện đầu tư là chương trình dành cho công dân ngoài EU có tiềm lực tài chính, mong muốn sở hữu quyền thường trú tại Malta thông qua các hình thức đầu tư theo quy định. Chương trình phù hợp với nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, quản lý cấp cao và các gia đình có định hướng sinh sống, học tập hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh tại châu Âu.

Điểm nổi bật của chương trình là cho phép cả gia đình cùng tham gia hồ sơ, bao gồm vợ/chồng, con cái và người phụ thuộc theo điều kiện quy định. Nhờ đó, nhà đầu tư không chỉ chuẩn bị lộ trình cư trú cho bản thân mà còn tạo thêm lựa chọn an toàn cho thế hệ tiếp theo.

Malta mang đến giải pháp thường trú châu Âu linh hoạt cho nhà đầu tư và gia đình đa thế hệ

Đồng Hành Định Cư hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận chương trình Malta phù hợp

Với các chương trình đầu tư định cư châu Âu, việc hiểu đúng điều kiện, chi phí, hồ sơ tài chính và quy trình xét duyệt là yếu tố rất quan trọng. Đồng Hành Định Cư hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá hồ sơ, xác định mục tiêu định cư, rà soát năng lực tài chính và xây dựng lộ trình phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Thay vì chỉ tiếp cận thông tin chung, khách hàng được tư vấn theo từng bước rõ ràng, từ điều kiện tham gia, phạm vi người phụ thuộc, phương án đầu tư hoặc thuê bất động sản Malta, thời điểm chuẩn bị hồ sơ đến những lưu ý trong quá trình thẩm định. Quy trình tư vấn rõ ràng giúp nhà đầu tư chủ động đưa ra quyết định, hạn chế rủi ro và triển khai hồ sơ thuận lợi hơn.

Đồng Hành Định Cư tư vấn lộ trình phù hợp theo từng hồ sơ nhà đầu tư

Lợi ích nổi bật khi sở hữu thẻ thường trú Malta

Chương trình thường trú Malta thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ điều kiện linh hoạt cùng các quyền lợi phù hợp cho kế hoạch an cư lâu dài. Khi hồ sơ được phê duyệt, đương đơn sẽ được cấp giấy chứng nhận thường trú có giá trị lâu dài, trong khi thẻ cư trú được gia hạn theo quy định hiện hành.

Một số lợi ích đáng chú ý gồm:

Cho phép nhiều thế hệ trong cùng một gia đình tham gia hồ sơ nếu đáp ứng điều kiện.

Không yêu cầu cư trú liên tục tại Malta để duy trì quyền thường trú.

Được tự do đi lại trong khối Schengen theo quy định áp dụng đối với thường trú nhân Malta.

Tiếng Anh được sử dụng phổ biến trong đời sống, giáo dục và kinh doanh, tạo thuận lợi cho quá trình học tập, làm việc và hòa nhập.

Môi trường chính trị, kinh tế và xã hội ổn định, phù hợp với nhu cầu an cư, bảo toàn tài sản và xây dựng kế hoạch dài hạn.

Thẻ thường trú Malta mở ra quyền lợi cư trú, di chuyển và an cư tại châu Âu

Quy trình tham gia chương trình thường trú Malta

Quy trình định cư Malta thường bắt đầu bằng bước đánh giá hồ sơ và xác định phương án đầu tư phù hợp với điều kiện của từng nhà đầu tư. Tiếp theo, hồ sơ cá nhân, chứng minh năng lực tài chính, giấy tờ của người phụ thuộc cùng các tài liệu theo yêu cầu sẽ được chuẩn bị và hoàn thiện để nộp lên cơ quan có thẩm quyền.

Một ưu điểm của chương trình là áp dụng cơ chế xét duyệt trước, đầu tư sau. Theo đó, nhà đầu tư chỉ thực hiện các nghĩa vụ đầu tư khi hồ sơ đã được chấp thuận về nguyên tắc. Cách triển khai này giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu, mang lại sự chủ động khi đưa ra quyết định đầu tư.

Trong suốt quá trình thực hiện, Đồng Hành Định Cư hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, rà soát tài liệu, hướng dẫn bổ sung giấy tờ khi cần và đồng hành đến khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của chương trình.

Định cư Malta là lựa chọn phù hợp cho những gia đình mong muốn xây dựng kế hoạch an cư, giáo dục và bảo toàn tài sản tại châu Âu. Với sự đồng hành của Đồng Hành Định Cư, nhà đầu tư được tư vấn lộ trình rõ ràng, chuẩn bị hồ sơ bài bản và triển khai thủ tục thuận lợi theo quy định của chương trình.

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