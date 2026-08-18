Thị trường đồ tráng miệng mở ra cơ hội mới cho các mô hình F&B

Nhịp sống hiện đại khiến thói quen đi cà phê, ăn vặt của giới trẻ thay đổi nhanh chóng. Đồ tráng miệng không còn chỉ là món ăn kèm mà ngày càng trở thành yếu tố giúp quán tạo điểm nhấn và thu hút khách hàng. Sự phát triển của các mô hình dessert café, tiệm kem tươi, quán kem tuyết hay các điểm bán đồ ăn vặt cao cấp cho thấy phân khúc này đang mở ra thêm cơ hội doanh thu cho các chủ kinh doanh F&B.

Cơ hội tăng doanh thu từ thực đơn đồ tráng miệng đa dạng

Khách hàng hiện nay, đặc biệt là giới trẻ, không chỉ muốn thưởng thức đồ ăn, thức uống ngon mà còn quan tâm đến trải nghiệm tổng thể, từ cách trình bày món đến không gian của quán.

Chính vì vậy, thực đơn đồ tráng miệng kết hợp giữa kem tươi, bánh ngọt, đồ ăn vặt cao cấp và các loại đồ uống sáng tạo đang được nhiều dessert café lựa chọn. Việc bán kèm món tráng miệng có thể giúp quán tăng giá trị trung bình trên mỗi hóa đơn, đồng thời tận dụng tốt hơn mặt bằng, quầy pha chế và lượng khách sẵn có.

Không gian dessert café hiện đại thu hút thực khách nhờ thực đơn đồ tráng miệng đa dạng.

Thay vì chỉ phục vụ một ly đồ uống, quán có thể xây dựng thêm các combo gồm bánh, kem hoặc món lạnh. Cách làm này vừa tạo thêm lựa chọn cho khách, vừa giúp chủ quán thử nghiệm nhóm sản phẩm mới mà không cần thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh.

Bingsu tạo điểm nhấn cho nhóm món tráng miệng lạnh

Trong số các món tráng miệng được nhiều khách hàng trẻ quan tâm, bingsu nổi bật nhờ hương vị dễ biến tấu và hình thức bắt mắt.

Bingsu là món tráng miệng có nguồn gốc từ Hàn Quốc, sử dụng phần tuyết sữa mịn làm nền, sau đó kết hợp với trái cây, sốt, ngũ cốc, bánh gạo, đậu đỏ hoặc nhiều loại topping khác.

So với đá bào truyền thống, phần nền của bingsu thường có kết cấu mềm, nhẹ và mịn hơn. Tùy theo công thức và định hướng thực đơn, quán có thể phát triển nhiều phiên bản như bingsu xoài, dâu, matcha, chocolate, cà phê hoặc trái cây nhiệt đới.

Kem tuyết bingsu hoa quả được trình bày bắt mắt, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ.

Khi phủ thêm trái cây tươi, mứt, ngũ cốc và sốt trang trí, một phần bingsu không chỉ mang lại cảm giác thanh mát mà còn có hình thức hấp dẫn. Đây cũng là lợi thế trong bối cảnh khách hàng thường xuyên chụp ảnh và chia sẻ trải nghiệm ẩm thực trên mạng xã hội.

Đối với dessert café, bingsu có thể trở thành một trong những món chủ lực của nhóm sản phẩm lạnh. Với quán cà phê, trà sữa hoặc nhà hàng, đây là lựa chọn bổ sung giúp thực đơn đa dạng hơn, đặc biệt vào những thời điểm thời tiết nóng.

Giải pháp thiết bị giúp quán ra món nhanh và vận hành ổn định hơn

Bingsu có khả năng tạo điểm nhấn cho thực đơn, nhưng không ít chủ quán gặp khó khăn khi thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Vào giờ cao điểm, thời gian phục vụ có thể kéo dài, trong khi độ mịn và chất lượng thành phẩm giữa các phần ăn dễ bị chênh lệch.

Để hỗ trợ xử lý bài toán này, nhiều cơ sở lựa chọn đầu tư máy làm kem tuyết bingsu chuyên dụng. Thiết bị có thể góp phần chuẩn hóa một số công đoạn, tạo lớp tuyết mịn từ nguyên liệu phù hợp và rút ngắn thời gian thao tác so với cách làm thủ công.

Một số lợi ích đáng chú ý gồm:

Hỗ trợ rút ngắn thời gian ra món: Thiết bị giúp tạo lớp tuyết mịn nhanh hơn so với thao tác thủ công, phù hợp với nhu cầu phục vụ liên tục vào giờ cao điểm.

Linh hoạt phát triển thực đơn: Chủ quán có thể kết hợp phần tuyết với nhiều loại trái cây, sốt, bánh và topping để tạo ra các phiên bản bingsu, kem tuyết hoặc món tráng miệng khác nhau.

Hỗ trợ kiểm soát nguyên liệu: Quy trình ổn định giúp nhân viên dễ kiểm soát lượng nguyên liệu sử dụng và hạn chế sai lệch giữa các phần ăn.

Đầu tư máy làm kem tuyết bingsu giúp quán ra món nhanh và vận hành ổn định hơn.

Nhờ quy trình vận hành ổn định hơn, nhân viên có thể tập trung vào khâu định lượng, phối hợp topping và trình bày thành phẩm. Điều này cũng giúp chủ quán thuận lợi hơn trong việc đào tạo nhân sự và duy trì công thức giữa các ca làm việc.

Tuy nhiên, việc lựa chọn máy cần dựa trên nhu cầu thực tế. Chủ quán nên cân nhắc sản lượng dự kiến, diện tích quầy, kích thước thiết bị, khả năng vệ sinh, độ ổn định của hệ thống làm lạnh và chính sách hỗ trợ kỹ thuật.

Với mô hình nhỏ hoặc quán mới thử nghiệm món bingsu, máy đặt bàn gọn và dễ vận hành có thể là lựa chọn phù hợp. Trong khi đó, cửa hàng có lượng khách lớn nên ưu tiên thiết bị có khả năng hoạt động liên tục, cùng chính sách bảo hành và cung cấp linh kiện rõ ràng.

Điện Lạnh NEWCOOL đồng hành cùng các chủ quán F&B

Để mô hình kinh doanh đồ tráng miệng vận hành ổn định, việc lựa chọn thiết bị phù hợp cùng đơn vị cung cấp có chính sách hậu mãi rõ ràng là yếu tố quan trọng.

Là thương hiệu uy tín trong ngành thiết bị điện lạnh thực phẩm, Điện Lạnh NEWCOOL cung cấp nhiều nhóm thiết bị phục vụ ngành F&B, từ máy làm kem tuyết bingsu, máy làm kem tươi đến tủ mát, tủ đông trưng bày và các thiết bị điện lạnh khác.

NEWCOOL cung cấp đa dạng các loại máy làm kem phục vụ ngành F&B.

Với hệ thống chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành cùng chính sách bảo hành, vận chuyển và hỗ trợ kỹ thuật linh hoạt, NEWCOOL đồng hành cùng các chủ quán trong quá trình đầu tư và vận hành thiết bị. Trong bối cảnh nhu cầu đồ tráng miệng ngày càng đa dạng, bingsu, kem tuyết, kem tươi và đồ ăn vặt cao cấp đang mở ra thêm cơ hội thu hút khách hàng, gia tăng doanh thu cho các mô hình F&B.

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