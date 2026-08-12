Setup nhà hàng tại thị trường du lịch: Tính công suất thế nào cho mùa cao điểm?

Quảng Ninh đặt mục tiêu đón trên 22 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó khoảng 5,2 triệu lượt khách quốc tế. Khi lượng khách biến động theo mùa, cuối tuần và các sự kiện, nhà hàng không chỉ cần thực đơn hấp dẫn mà còn phải có khu bếp đủ khả năng xử lý những khung giờ cao điểm.

Đừng lấy lượng khách trung bình để tính bếp

Một nhà hàng có thể phục vụ 300 khách trong ngày, nhưng nếu phần lớn tập trung trong khoảng 90 phút buổi tối thì yêu cầu đối với khu bếp sẽ khác hẳn một quán có lượng khách phân bổ đều từ trưa đến tối.

Trong quá trình setup nhà hàng, con số quan trọng không chỉ là tổng khách mỗi ngày mà còn là số món phải hoàn thành trong một đơn vị thời gian. Từ dữ liệu này mới có thể tính công suất khu nấu, dung tích bảo quản lạnh, diện tích sơ chế, bàn ra món, khu rửa và số vị trí làm việc.

Ở thị trường du lịch, mức tải còn thay đổi giữa ngày thường, cuối tuần và giai đoạn cao điểm. Chủ đầu tư nên tính trước ít nhất ba kịch bản vận hành thay vì lấy một mức công suất trung bình cho cả năm.

Mục tiêu không phải mua thiết bị lớn nhất, mà là lựa chọn cấu hình đủ đáp ứng khi đông khách nhưng vẫn tránh lãng phí diện tích, điện năng và vốn đầu tư trong những ngày thấp điểm.

Công suất khu bếp nên được xác định theo lượng khách tập trung trong giờ cao điểm, thay vì chỉ dựa vào tổng lượng khách mỗi ngày.

Thực đơn quyết định dây chuyền vận hành

Hai nhà hàng cùng 100 chỗ ngồi vẫn có thể cần hai hệ thống bếp khác nhau nếu thực đơn và cách phục vụ khác nhau.

Nhà hàng hải sản cần chú trọng bảo quản lạnh và khu sơ chế nguyên liệu tươi sống. Mô hình lẩu cần tốc độ chuẩn bị nguyên liệu, chia phần và ra đồ nhanh. Buffet lại đòi hỏi khả năng bổ sung món liên tục, giữ nóng, thu hồi dụng cụ và tổ chức khu rửa phù hợp.

Vì vậy, trước khi chốt danh mục thiết bị, chủ đầu tư nên xác định nhóm món chủ lực, thời gian chế biến và những món dễ trở thành điểm nghẽn khi nhiều bàn gọi cùng lúc.

Từ thực đơn mới hình thành được chuỗi vận hành gồm tiếp nhận nguyên liệu, lưu kho, sơ chế, chế biến, ra món, thu hồi và rửa.

Một khu bếp có đủ công suất nấu vẫn có thể vận hành chậm nếu kho lạnh nằm quá xa khu sơ chế, bàn trung chuyển quá nhỏ hoặc đường di chuyển của nhân viên phục vụ giao cắt với khu ra món. Setup vì thế cần nhìn vào toàn bộ dây chuyền, thay vì chỉ cộng đủ số lượng thiết bị.

Điểm nghẽn thường chỉ lộ ra khi nhà hàng đông khách

Ở khu sơ chế, nguyên liệu có thể không được cung cấp kịp nếu vị trí kho và bàn thao tác thiếu thuận tiện. Tại khu nấu, tốc độ thực tế phụ thuộc đồng thời vào công suất thiết bị, thời gian chế biến và số nhân sự đứng bếp.

Khu ra món cũng dễ ùn lại nếu thiếu diện tích trung chuyển hoặc món hoàn thành phải đi qua luồng thu hồi dụng cụ bẩn.

Khu rửa thường được chú ý ít hơn nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ dây chuyền. Nếu khả năng thu hồi và làm sạch dụng cụ không theo kịp tốc độ phục vụ, nhà hàng có thể thiếu bát đĩa ngay trong thời điểm đông khách.

Bởi vậy, công suất của từng khu cần được tính như một chuỗi liên tục. Chỉ cần một công đoạn không theo kịp, những thiết bị có công suất lớn ở các khu còn lại cũng khó phát huy hết hiệu quả.

Hiệu quả của khu bếp phụ thuộc vào sự đồng bộ giữa các công đoạn, không chỉ vào công suất của từng thiết bị.

Thị trường du lịch còn có bài toán vận hành kéo dài

Quảng Ninh đang thúc đẩy phát triển kinh tế đêm. Tại Bãi Cháy, nhiều không gian vui chơi, chợ đêm và gian hàng ẩm thực hoạt động kéo dài tới khuya, tạo thêm nhu cầu ăn uống ngoài những khung giờ truyền thống.

Điều này khiến bài toán vận hành của nhà hàng du lịch khác với mô hình chỉ tập trung vào hai bữa chính.

Nếu phục vụ đến khuya, chủ đầu tư phải tính cả thời gian chuẩn bị trước ca, bổ sung nguyên liệu giữa ca, vệ sinh sau ca và bảo quản thực phẩm qua đêm. Hệ thống lạnh, hút mùi và một số thiết bị chế biến cũng có thể phải làm việc trong thời gian dài hơn.

Do đó, một mặt bằng có vị trí đẹp chưa chắc đã là mặt bằng phù hợp để kinh doanh ăn uống. Khả năng nhập hàng, cấp điện, cấp thoát nước, bố trí đường hút mùi và diện tích dành cho khu bếp đều cần được kiểm tra trước khi chốt phương án.

Layout phải đi trước danh sách mua thiết bị

Khi mô hình, thực đơn, công suất và mặt bằng đã tương đối rõ, bước tiếp theo mới là bố trí layout.

Bản vẽ cần thể hiện được luồng nhận hàng, kho, sơ chế, nấu, ra món, thu hồi và rửa; đồng thời để lại khoảng thao tác, vệ sinh và bảo trì thiết bị.

Với người lần đầu kinh doanh, một lộ trình mở quán rõ ràng cũng giúp tránh tình trạng ký hợp đồng thuê mặt bằng quá sớm, mua thiết bị khi chưa chốt thực đơn hoặc thi công điện nước trong lúc phương án khu bếp vẫn còn thay đổi.

Theo cách triển khai của BepAZ, trình tự nên đi từ mô hình kinh doanh, thực đơn, công suất và điều kiện mặt bằng đến layout, danh mục thiết bị và các yêu cầu hạ tầng kỹ thuật.

Khi các dữ liệu được kết nối từ đầu, chủ đầu tư có cơ sở tốt hơn để kiểm soát ngân sách, tiến độ và hạn chế việc phải thay đổi sau khi mặt bằng đã hoàn thiện.

Chạy thử trước ngày khai trương

Khu bếp lắp xong chưa đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng phục vụ khách.

Trước khai trương, nhà hàng nên chạy thử theo tình huống gần với hoạt động thực tế: nhiều món được gọi trong thời gian ngắn, các vị trí cùng vận hành và khu rửa bắt đầu tiếp nhận dụng cụ liên tục.

Quá trình này giúp phát hiện những vấn đề khó nhìn thấy trên bản vẽ như thiếu bàn trung chuyển, vị trí thao tác quá chật, một thiết bị tạo thời gian chờ hoặc luồng di chuyển giữa các khu bị giao cắt.

Chạy thử trước khai trương giúp kiểm tra khả năng phối hợp giữa thiết bị, nhân sự và quy trình vận hành.

Tại thị trường có tính mùa vụ cao như Quảng Ninh, setup nhà hàng không nên chỉ đáp ứng một ngày vận hành bình thường. Khả năng chịu tải giờ cao điểm, thích ứng với biến động theo mùa và thuận tiện trong vệ sinh, bảo trì cần được tính ngay từ giai đoạn lập phương án.

BepAZ triển khai tư vấn setup, thiết kế, sản xuất và thi công khu bếp theo mặt bằng và nhu cầu vận hành của từng mô hình. Chủ đầu tư có thể chuẩn bị thực đơn dự kiến, số khách giờ cao điểm, bản vẽ hoặc ảnh mặt bằng, ngân sách và mốc khai trương để xây dựng phương án phù hợp.

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