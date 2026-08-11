Mua điện thoại HONOR tại CellphoneS: Rinh ngay bảo hành xịn và loạt ưu đãi khủng

Điện thoại HONOR đang thu hút nhiều người dùng nhờ thiết kế hiện đại, cấu hình cạnh tranh và mức giá đa dạng ở nhiều phân khúc. Bên cạnh sản phẩm, chính sách bảo hành và ưu đãi khi mua cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm. Vậy mua smartphone HONOR tại CellphoneS có những ưu đãi gì?

Mua điện thoại HONOR tại CellphoneS có ưu đãi gì?

Bên cạnh sản phẩm chính hãng, địa chỉ mua cũng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng lâu dài. CellphoneS mang đến nhiều chính sách hậu mãi cùng các chương trình ưu đãi cụ thể như sau:

Chính sách bảo hành và hậu mãi chính hãng

Khi chọn mua HONOR tại CellphoneS, khách hàng sẽ nhận được gói bảo hành chính hãng lên đến 24 tháng (áp dụng khi kích hoạt trong tháng 8) và cam kết 1 đổi 1 trong 100 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ khách hàng trong quá trình kiểm tra, tiếp nhận và xử lý bảo hành. Điều này giúp việc sử dụng thiết bị trở nên yên tâm hơn sau khi mua.

Nhiều ưu đãi khi mua máy HONOR

Ngoài giá bán hấp dẫn, CellphoneS còn có nhiều ưu đãi cùng hỗ trợ trả góp với nhiều hình thức thanh toán và chương trình thu cũ đổi mới giúp tiết kiệm chi phí nâng cấp thiết bị như:

Giảm ngay 100.000 đồng cho máy sấy tóc HONOR và 1.000.000 đồng cho máy tính bảng HONOR Pad 10 khi mua cùng điện thoại HONOR bất kỳ.

Gói HONOR Care Plus: Miễn phí 1 lần thay/sửa màn hình rơi vỡ trong 6 tháng đầu.

Trả góp 0% lãi suất (kỳ hạn đến 12 tháng) - Trả trước chỉ từ 10% qua công ty tài chính hoặc 0đ qua thẻ tín dụng.

Tặng SIM DATA 5G dung lượng đến 90GB/tháng, miễn phí tháng đầu tiên khi mua trực tiếp tại cửa hàng.

Gợi ý điện thoại HONOR đáng mua tại CellphoneS

HONOR hiện sở hữu nhiều mẫu smartphone trải dài từ phân khúc phổ thông đến cận cao cấp. Dưới đây là một số sản phẩm nổi bật đang được nhiều người quan tâm:

HONOR X6c

HONOR X6c là lựa chọn phù hợp cho người dùng cần một chiếc smartphone phổ thông với mức giá dễ tiếp cận. Máy được trang bị màn hình LCD 6,61 inch, tần số quét 120Hz nên trải nghiệm vuốt chạm khi xem video ngắn hay sử dụng mạng xã hội là khá mượt mà.

HONOR X6c phù hợp cho đối tượng học sinh, sinh viên.

Về hiệu năng, thiết bị sử dụng vi xử lý MediaTek Helio G81 Ultra, kết hợp viên pin 5.300mAh hỗ trợ sạc nhanh 35W. Ngoài ra, camera chính 50MP mang lại hình ảnh có độ chi tiết khá trong điều kiện ánh sáng thuận lợi.

HONOR X9d

Điện thoại HONOR X9d nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ cùng độ bền cao nhờ công nghệ chống rơi của hãng. Máy được trang bị màn hình AMOLED cong 6,78 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét và mượt mà.

Bên trong là vi xử lý Snapdragon 6 Gen 1 kết hợp viên pin Silicon-Carbon dung lượng 6.600mAh và sạc nhanh 66W. Camera chính 108MP cũng đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh hằng ngày với độ chi tiết cao.

HONOR 400 Lite

HONOR 400 Lite hướng đến người dùng cần một thiết bị có thiết kế hiện đại cùng nhiều tính năng AI. Máy sử dụng màn hình AMOLED 6,7 inch, độ phân giải Full HD+, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 3.500 nit.

HONOR 400 Lite tích hợp nút camera AI vật lý.

Thiết bị được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7025-Ultra, camera chính 108MP, camera trước 16MP cùng viên pin 5.230mAh hỗ trợ sạc nhanh 35W. Ngoài ra, máy còn tích hợp nút AI Camera Button và nhiều tính năng AI hỗ trợ chụp ảnh, tìm kiếm và chỉnh sửa nội dung.

Có nên mua điện thoại Honor tại CellphoneS?

Nếu đang tìm kiếm một chiếc smartphone có thiết kế hiện đại, cấu hình cân bằng và nhiều lựa chọn ở các phân khúc giá, điện thoại HONOR là cái tên đáng cân nhắc. Tùy từng dòng sản phẩm, người dùng có thể ưu tiên hiệu năng, camera, pin hoặc màn hình để phù hợp với nhu cầu học tập, làm việc và giải trí hằng ngày.

Để yên tâm về nguồn gốc sản phẩm cũng như hưởng đầy đủ chính sách bảo hành và các chương trình ưu đãi, CellphoneS là địa chỉ đáng tham khảo. Hệ thống phân phối nhiều mẫu HONOR chính hãng với mức giá cạnh tranh, hỗ trợ trả góp, thu cũ đổi mới và nhiều ưu đãi theo từng thời điểm.

Tạm kết

Điện thoại HONOR mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu và ngân sách. Khi mua tại CellphoneS, người dùng còn được hưởng chính sách hậu mãi chính hãng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đây là địa chỉ đáng cân nhắc nếu đang tìm kiếm một chiếc smartphone HONOR chính hãng với mức giá cạnh tranh.