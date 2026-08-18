Mua Samsung Galaxy Z Fold8 thay tablet mini: Có thực sự tiện như kỳ vọng?

Samsung Galaxy Z Fold8 là điện thoại Samsung gập chuyển hẳn màn hình chính sang tỷ lệ 4:3, khiến nhiều người nghĩ tới việc bỏ hẳn chiếc tablet mini đang dùng. Samsung đổi thân máy sang kiểu rộng và thấp, thay vì dài và hẹp như các đời Fold trước. Máy còn sở hữu trọng lượng 201g và chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Samsung Galaxy Z Fold8 thay tablet mini tiện tới đâu?

Thay đổi dễ thấy ở thế hệ này nằm ở tỷ lệ hiển thị, thứ quyết định cảm giác dùng máy khi mở ra. Galaxy Z Fold8 hướng người dùng dành nhiều thời gian cho màn hình bên trong thay vì màn hình ngoài.

Màn hình 7,6 inch tỷ lệ 4:3 gần tablet mini đến mức nào?

Tỷ lệ 4:3 là thứ kéo Samsung Galaxy Z Fold 8 lại gần một chiếc máy tính bảng hơn cả trong các đời Fold tiền nhiệm. Màn hình chính của máy là tấm nền Dynamic AMOLED 2X 7,6 inch, độ phân giải 1.848 x 2.448, mật độ 403 ppi và tần số quét thích ứng 1-120Hz.

Màn hình lớn đáp ứng tốt nhu cầu xem phim, giải trí

Khi mở, thân máy có kích thước 161,4 x 123,9 x 4,5 mm, trọng lượng 201g và theo Samsung, đây là thế hệ Galaxy Z Fold nhẹ nhất từ trước tới nay. Theo đánh giá của Sforum, tỷ lệ 4:3 của Z Fold8 cho trải nghiệm gần giống tablet, dùng thuận cả chiều dọc lẫn chiều ngang và không thừa nhiều viền đen khi xem video.

Cũng theo Sforum, nếp gấp giữa màn hình mờ tới mức khó nhận ra khi dùng bình thường, còn màn hình ngoài 5,5 inch tỷ lệ 10:16 chỉ hợp các tác vụ nhanh. Nếu bạn hay đọc báo và lướt mạng xã hội theo chiều dọc, đây là tỷ lệ dễ làm quen.

Đa nhiệm và giải trí có thay được tablet mini không?

Về khối lượng tác vụ hằng ngày, chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold8 này gánh được phần lớn những gì bạn vẫn làm trên một chiếc tablet mini. Cùng với Z Fold 8 Ultra, máy chạy Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy với RAM từ 12GB, bộ nhớ trong từ 256GB đến 1TB, dùng One UI 9 trên nền Android 17.

Ở bài test hiệu năng của Sforum, máy đạt gần 2,8 triệu điểm tổng trên AnTuTu Benchmark V11. Còn ở bài Wild Life Extreme Stress Test của 3DMark, máy cho 5501 điểm với độ ổn định 83,4%. Cũng trong bài đánh giá đó, Sforum cho biết máy xử lý mượt các tác vụ đa nhiệm, dựng video CapCut 4K và chơi game mà ít bị quá nhiệt.

Đa nhiệm chia đôi màn hình, tiện họp và làm việc

Màn hình chính đạt độ sáng tối đa 3.000 nit, có Vision Booster và lớp hoàn thiện giảm phản chiếu nên xem phim ngoài trời vẫn đủ rõ. Nhóm hay họp trực tuyến, đọc tài liệu dài hoặc cắt video ngắn sẽ thấy phần màn hình này đáng giá.

Những điểm Samsung Galaxy Z Fold8 chưa thay được tablet mini

Dù vậy, mẫu Samsung gập này vẫn có những chỗ chưa thay thế trọn vẹn một chiếc máy tính bảng riêng. Một vài điểm hạn chế của Samsung Galaxy Z Fold8 so với các model tablet mini có thể kể tới như:

Diện tích hiển thị: màn hình 7,6 inch rộng hơn điện thoại dạng thanh nhưng vẫn hẹp hơn tablet, nên khi chia đôi màn hình, mỗi ứng dụng chỉ còn khoảng một nửa không gian.

Bản lề: Sforum cho biết máy giữ được góc mở trong khoảng 0-90 độ, vượt quá 100 độ thì bản lề tự bung thẳng, không giữ được Flex Mode.

Phần mềm: Facebook, Instagram và TikTok chưa tối ưu cho màn hình ngoài tỷ lệ mới, buộc bạn mở máy ra dùng màn hình trong.

Loa ngoài: Sforum đánh giá phần loa không có nâng cấp đáng kể và khuyên dùng tai nghe khi xem phim.

Có nên mua Samsung Galaxy Z Fold8 thay tablet mini? Mua ở đâu giá tốt?

Samsung Galaxy Z Fold8 hợp với người muốn gộp điện thoại và tablet mini để đọc, xem phim và làm việc nhẹ khi di chuyển. Nhóm cần màn hình lớn để vẽ hoặc mở nhiều cửa sổ cùng lúc nên giữ máy tính bảng riêng.

Giá khởi điểm của mẫu điện thoại Samsung gập này là 46.990.000đ cho bản 256GB. Đây là cấu hình được nhiều người dùng CellphoneS chọn mua. CellphoneS đang mở bán bộ ba Galaxy Z mới tại 180 cửa hàng trên toàn quốc. Bạn có thể tới trải nghiệm máy trước khi quyết định.

Mua Samsung Galaxy Z Fold8 tại CellphoneS, bạn được giảm trực tiếp 2 triệu đồng hoặc trợ giá thu cũ đổi mới, cộng thêm 2 triệu đồng khi thanh toán qua MoMo. Máy còn kèm Google AI Pro 6 tháng, gói Z Care+ và trả góp 0% tối đa 24 tháng.

Nhiều ưu đãi khi mua tại hệ thống CellphoneS

Samsung Galaxy Z Fold8 thay được tablet mini nếu nhu cầu của bạn dừng ở đọc, xem phim, làm việc nhẹ trên đường. Người cần không gian vẽ, ghi chú bằng bút hay chia nhiều cửa sổ vẫn nên dùng máy tính bảng riêng. Đổi lại, gộp hai thiết bị vào một chiếc điện thoại Samsung giúp bạn bớt một máy phải sạc và mang theo mỗi ngày.