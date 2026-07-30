Giá Galaxy Z Fold 8 Ultra - Liệu có đáng để nâng cấp so với đời Z Fold 7

Giá bán luôn là một trong những yếu tố được quan tâm mỗi khi Samsung ra mắt thế hệ điện thoại gập mới. Với Galaxy Z Fold 8 Ultra, mức giá có sự thay đổi so với Z Fold 7 cũng đặt ra câu hỏi liệu những nâng cấp trên thiết bị có đủ để cân nhắc đầu tư.

Giá Galaxy Z Fold 8 Ultra có gì thay đổi so với Z Fold 7?

Samsung Z Fold 8 Ultra được mở bán với mức giá cao hơn so với Z Fold 7 ở thời điểm ra mắt. Sự chênh lệch này phản ánh chiến lược định giá của Samsung khi tiếp tục phát triển dòng điện thoại gập theo hướng cao cấp hơn, đồng thời bổ sung nhiều cải tiến về phần cứng và trải nghiệm sử dụng.

Dù mức giá tăng, khoảng chênh lệch giữa hai thế hệ không quá lớn nếu đặt trong bối cảnh dòng Galaxy Z Fold liên tục được nâng cấp qua từng năm. Điều này giúp người dùng có thêm cơ sở để cân nhắc giữa việc tiếp tục sử dụng Z Fold 7 hay chuyển sang phiên bản mới.

Tuy nhiên, giá bán chỉ là một phần của quyết định nâng cấp. Điều nhiều người quan tâm hơn là những thay đổi trên Galaxy Z Fold 8 Ultra có đủ khác biệt để tạo ra giá trị tương xứng so với thế hệ trước.

Những nâng cấp tạo nên sự khác biệt của Galaxy Z Fold 8 Ultra

Để thấy rõ sự khác biệt của Galaxy Z Fold 8 Ultra so với Z Fold 7, dưới đây là những nâng cấp đáng chú ý được Samsung mang đến trên thế hệ mới.

Thiết kế mỏng nhẹ, nâng cao độ bền

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Galaxy Z Fold 8 Ultra là thiết kế được tối ưu theo hướng mỏng và nhẹ hơn. Samsung đồng thời cải tiến bản lề và kết cấu khung máy để tăng độ bền, giúp thiết bị vừa thuận tiện khi cầm nắm, vừa mang lại cảm giác chắc chắn trong quá trình gập mở hằng ngày.

Màn hình lớn, tối ưu trải nghiệm hiển thị

Galaxy Z Fold 8 Ultra tiếp tục phát huy lợi thế của dòng điện thoại gập với màn hình chính kích thước lớn cùng màn hình ngoài được tinh chỉnh hợp lý hơn. Không gian hiển thị rộng giúp việc đọc tài liệu, chỉnh sửa nội dung, xem video hay sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc trở nên thuận tiện, đáp ứng tốt cả nhu cầu làm việc lẫn giải trí.

Hệ thống camera được nâng cấp toàn diện

Samsung cũng đầu tư nhiều hơn cho hệ thống camera trên Galaxy Z Fold 8 Ultra với cảm biến và thuật toán xử lý hình ảnh được cải tiến. Sự nâng cấp này giúp thiết bị mang lại chất lượng ảnh và video ổn định hơn trong nhiều điều kiện, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu quay chụp và sáng tạo nội dung của người dùng.

Hiệu năng mạnh mẽ với Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Galaxy Z Fold 8 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy kết hợp RAM 12GB cùng các tùy chọn bộ nhớ trong lên đến 1TB. Cấu hình này mang lại khả năng xử lý mượt mà khi đa nhiệm, chỉnh sửa nội dung, chơi game hoặc khai thác các tính năng Galaxy AI trên màn hình lớn.

Galaxy AI và phần mềm được tối ưu

Bên cạnh phần cứng, Samsung tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm phần mềm với One UI và Agentic AI. Các tính năng như dịch trực tiếp, tóm tắt nội dung, ghi chú thông minh hay hỗ trợ làm việc đa cửa sổ được tối ưu hơn, giúp người dùng khai thác hiệu quả lợi thế của màn hình gập trong cả công việc và sử dụng hằng ngày.

Có nên nâng cấp từ Z Fold 7 lên Galaxy Z Fold 8 Ultra?

Sau những thay đổi về giá bán và loạt nâng cấp trên thế hệ mới, quyết định nâng cấp sẽ phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng cũng như kỳ vọng của từng người dùng.

Nếu đang sử dụng Z Fold 7 và thiết bị vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu hằng ngày, việc nâng cấp chưa phải là lựa chọn bắt buộc. Tuy nhiên, với những người thường xuyên làm việc đa nhiệm, cần không gian hiển thị lớn hơn, muốn trải nghiệm hiệu năng mới cùng hệ thống camera được cải thiện, Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ mang đến nhiều khác biệt rõ rệt trong quá trình sử dụng.

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