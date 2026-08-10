Giải pháp Wifi cho khách sạn, resort và homestay tại Quảng Ninh

Mạng Wifi cho khách sạn, resort và homestay tại Quảng Ninh cần được thiết kế riêng thay vì dùng gói mạng gia đình thông thường. Với lý do đặc thù nhiều phòng, đông khách và khuôn viên rộng, hệ thống mạng cần phủ sóng ổn định, chịu tải cao cho các cơ sở lưu trú từ Hạ Long đến Vân Đồn, Cô Tô.

Vì sao khách sạn, resort và homestay tại Quảng Ninh cần giải pháp Wifi riêng?

Quảng Ninh là trung tâm du lịch hàng đầu với Vịnh Hạ Long, đón lượng lớn khách trong và ngoài nước quanh năm, đặc biệt vào cao điểm hè. Với người lưu trú, một đường truyền mạnh và ổn định gần như là tiêu chí bắt buộc chứ không còn là tiện ích cộng thêm.

Chất lượng Wifi còn tác động trực tiếp đến doanh thu. Nhiều du khách sẵn sàng bỏ qua một cơ sở nếu kết nối yếu, và không ít khách sạn bị hạ điểm trên Booking hay Agoda chỉ vì mạng chập chờn. Đầu tư một hệ thống Wifi bài bản vì thế là cách nâng hạng dịch vụ và giữ chân khách một cách bền vững.

Những thách thức kỹ thuật khi triển khai Wifi cho cơ sở lưu trú

Lắp Wifi cho cơ sở lưu trú phức tạp hơn mạng gia đình nhiều, do kiến trúc và mật độ sử dụng đặc thù. Dưới đây là hai bài toán thường gặp nhất.

Phủ sóng diện rộng và chịu tải nhiều thiết bị

Khách sạn và resort thường có nhiều tầng, tường dày, hành lang dài cùng khu vực ngoài trời như hồ bơi, sân vườn. Một điểm phát duy nhất không thể phủ đều và dễ để lại vùng chết.

Song song đó, mỗi khách mang theo 2 đến 3 thiết bị, cộng thêm nhân viên, camera, TV và hệ thống thanh toán, khiến số kết nối đồng thời tăng nhanh và đòi hỏi thiết bị chịu tải cao để không nghẽn vào giờ cao điểm.

Bảo mật, tách mạng khách và quản lý tập trung

Cơ sở lưu trú cần tách riêng mạng dành cho khách với mạng vận hành nội bộ như lễ tân, kế toán và camera để bảo vệ dữ liệu. Việc giới hạn tốc độ theo nhóm, ghi nhật ký truy cập và quản lý tập trung nhiều điểm phát cũng là yêu cầu quan trọng mà giải pháp wifi cho homestay hay khách sạn quy mô lớn đều phải tính đến.

Giải pháp Wifi cho khách sạn, homestay tại Quảng Ninh từ FPT

Từ những bài toán trên, FPT tiếp cận theo hướng kết hợp hạ tầng đường truyền mạnh, thiết bị WiFi 6 chịu tải cao và dịch vụ triển khai tận nơi.

Gói Lux doanh nghiệp, IP tĩnh và hỗ trợ tận nơi

Với cơ sở lưu trú khi lắp mạng FPT Quảng Ninh sẽ được cung cấp dòng gói doanh nghiệp Lux ứng dụng chuẩn WiFi 6 cao cấp nhất:

Gói cước Tốc độ Phù hợp Giá cước (chỉ từ) Lux500 500 Mbps / 500 Mbps Doanh nghiệp vừa, dưới 125 thiết bị 800.000đ Lux800 800 Mbps / 800 Mbps Doanh nghiệp lớn, dưới 160 thiết bị, nhà hàng 1.000.000đ

Cả hai gói đều kèm Modem, Access Point WiFi 6 và tích hợp Ultra Fast, khách sạn cần vận hành hệ thống đặt phòng hay camera từ xa có thể bổ sung IP tĩnh. Đội ngũ kỹ thuật thường trực tại Quảng Ninh sẽ khảo sát mặt bằng, đo tín hiệu, chốt số Access Point và triển khai tận nơi. Chế độ hỗ trợ 24/7 cùng ưu tiên xử lý nhanh giúp cơ sở lưu trú hạn chế tối đa thời gian gián đoạn.

Hạ tầng cáp quang và hệ thống Access Point WiFi 6

Nền tảng là cáp quang FTTH với băng thông đối xứng, đáp ứng tốt cả nhu cầu tải lên như livestream, họp trực tuyến và camera lưu đám mây. Trên đó, hệ thống Access Point WiFi 6 được bố trí theo từng tầng và khu vực, có thể phục vụ tới khoảng 96 thiết bị cho mỗi điểm phát với vùng phủ bán kính khoảng 15m, giúp sóng phủ đều và khách chuyển vùng mượt mà giữa các khu.

Tính năng Ultra Fast đi kèm còn cam kết băng thông quốc tế ổn định xuyên suốt, phù hợp với lượng lớn khách quốc tế tại Quảng Ninh. Ngoài ra, cổng đăng nhập captive portal cho phép hiển thị thương hiệu, giới thiệu dịch vụ spa, nhà hàng và thu thập thông tin khách ngay khi kết nối, biến Wifi thành một kênh marketing.

Tóm lại, một hệ thống Wifi được thiết kế đúng quy mô không chỉ giúp khách hài lòng mà còn nâng hạng đánh giá và doanh thu cho cơ sở của bạn. Nếu bạn đang tìm giải pháp Wifi cho khách sạn, resort và homestay tại Quảng Ninh, FPT sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu để bạn cân nhắc.