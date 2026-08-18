17e xuất hiện, liệu iPhone 16e còn là món hời?

iPhone 17e và iPhone 16e đang là hai lựa chọn nhận được nhiều sự quan tâm trong phân khúc iPhone có mức giá dễ tiếp cận. Sự xuất hiện của thế hệ mới khiến không ít người dùng băn khoăn liệu iPhone 16e còn giữ được sức hút hay không.

So sánh iPhone 17e và 16e: Thế hệ mới có tạo ra khác biệt đủ lớn?

Cả hai dòng điện thoại đều có khá nhiều điểm tương đồng về thiết kế và trải nghiệm sử dụng. Tuy nhiên, Apple cũng mang đến một số thay đổi trên thế hệ mới như sau:

Chip trên hai dòng điện thoại mang lại hiệu năng thế nào?

iPhone 17e sử dụng chip A19 cùng thế hệ với dòng iPhone 17, trong khi iPhone 16e được trang bị chip A18. Với các tác vụ hằng ngày như lướt web, xem video hay chỉnh sửa hình ảnh, cả hai đều hướng đến trải nghiệm nhanh và mượt mà.

Con chip A19 mang đến hiệu năng ổn định với tác vụ nặng.

Sự khác biệt đáng chú ý chỉ xuất hiện khi xử lý các tác vụ nặng và sử dụng máy lâu dài. Dòng điện thoại iPhone 17e còn sử dụng modem C1X với tốc độ nhanh hơn 2 lần so với modem C1 trên phiên bản trước đó. Sự kết hợp này mang lại hiệu năng bền bỉ và mượt mà cho các nhu cầu xử lý cao.

Hệ camera của máy nào vượt trội hơn?

Trên hai dòng máy, Apple tiếp tục duy trì định hướng tối giản khi cả hai thiết bị đều được trang bị camera đơn 48MP. Riêng iPhone 17e hỗ trợ zoom quang học chất lượng 2x cùng công nghệ Photonic Engine.

Trong điều kiện đủ sáng, chất lượng ảnh giữa hai máy không có sự chênh lệch quá rõ rệt khi phục vụ các nhu cầu phổ biến. Xét trên trải nghiệm này, camera chưa phải lý do đủ thuyết phục để người dùng ưu tiên nâng cấp lên iPhone 17e.

Khả năng xử lý ảnh và video là điểm iPhone 17e nhỉnh hơn. Dù vậy, lợi thế này chưa tạo ra khác biệt quá lớn trong nhu cầu sử dụng thông thường. Với những người chủ yếu chụp và lưu giữ khoảnh khắc hằng ngày, camera 48MP trên iPhone 16e vẫn là lựa chọn đủ dùng.

Thời lượng pin trên máy nào trâu hơn?

Thời lượng pin là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng mỗi ngày. Cả hai đều đáp ứng thời gian phát video lên đến 26 giờ, khả năng sạc không dây trở thành yếu tố tạo nên khác biệt rõ rệt hơn giữa hai dòng máy.

Dung lượng pin ổn cho thời gian sử dụng kéo dài.

iPhone 17e hỗ trợ MagSafe và Qi2 với công suất 15W, gấp đôi mức Qi 7,5W trên iPhone 16e. Công suất cao hơn giúp những lần sạc ngắn trong ngày trở nên hữu ích hơn.

Mức giá của hai dòng điện thoại chênh lệch thế nào?

Về giá bán, dòng iPhone 16e hiện có giá tham khảo từ hơn 13 triệu đồng cho bản 128GB và hơn 16 triệu đồng cho bản 256GB. Đối với iPhone 17e, thiết bị được mở bán từ 17 triệu đồng cho bản 256GB và hơn 22 triệu đồng cho bản 512GB. Như vậy, ở cùng dung lượng 256GB, dòng máy thế hệ sau có mức giá cao hơn khoảng 900.000 đồng.

Với mức chênh khoảng 900.000 đồng ở cùng phiên bản 256GB, iPhone 17e đang là lựa chọn lý tưởng hơn. Ở mức giá này, lợi thế tiết kiệm của iPhone 16e không còn quá rõ rệt và chỉ thực sự hấp dẫn khi giá bán tiếp tục giảm sâu hơn.

Nên chọn mẫu nào để không tiếc tiền?

Nếu bạn muốn sử dụng thiết bị trong thời gian dài hoặc quan tâm đến những cải tiến mới của Apple Intelligence, iPhone 17e sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc. Thiết bị đi kèm với chip A19, modem C1X và những nâng cấp về camera phục vụ tốt nhiều nhu cầu của người dùng.

Với iPhone 16e, thiết bị vẫn có sức hút riêng nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn. Chip A18 đủ mạnh cho các nhu cầu thường ngày như học tập, làm việc, xem phim hay chơi game. Nếu không quá quan tâm đến những nâng cấp mới, lựa chọn thế hệ cũ sẽ giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn đáp ứng trải nghiệm sử dụng tốt.

Mua iPhone 17e và iPhone 16e ở đâu uy tín?

Để yên tâm về nguồn gốc sản phẩm cũng như chế độ bảo hành, người mua có thể tham khảo mua tại CellphoneS. Tại cửa hàng, người mua có thể tham khảo đầy đủ thông tin về phiên bản, màu sắc, giá bán và các chương trình ưu đãi được cập nhật theo từng thời điểm.

Cả hai dòng máy đều là những lựa chọn phù hợp trong phân khúc iPhone phổ thông. Nếu ưu tiên chip mới để sử dụng lâu dài, iPhone 17e là cái tên đáng cân nhắc. Tuy vậy, iPhone 16e vẫn hấp dẫn với hiệu năng ổn định cùng mức giá dễ tiếp cận hơn.